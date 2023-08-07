女醫簽「交友自由協定」激戰學長6次　被甩逼捐50萬…夫再提告

▲一名男醫師偷吃學妹，想分手被迫捐款50萬後還挨告。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者郭玗潔／桃園報導

一名人妻女醫師和學長男醫師阿維(化名)搞婚外情，而後阿維提出分手，女醫向丈夫坦承外遇，丈夫怒告阿維求償100萬元。全案審理時，阿維喊冤女醫有和丈夫簽定「交友自由協定」，而且他為了要和女醫分手，還遵照對方開出的條件、捐給公益團體50萬，可見分手意志堅決。法官審理認為，該交友協定有違公序良俗，阿維仍侵害配偶權，判賠20萬元。

人夫主張，妻子小雯(化名)和男醫師阿維相識20多年，兩人曾短暫交往又不歡而散。阿維明知道小雯已婚，還在前年介入婚姻，兩人不只傳送煽情露骨訊息，還在公共場所牽手、擁抱，除了在台北上摩鐵外，還到宜蘭過夜遊玩。而後阿維藉口要回歸家庭提分手，導致小雯精神狀況不穩，需長期服藥、諮商，也讓他為了維護家庭奔波煩擾，身心靈受創，要對阿維求償100萬元精神撫慰金。

全案審理時，阿維表示，小雯是他的大學學妹，兩人在參加醫學營時認識，畢業後各自婚嫁，只偶爾聯絡。2020年間小雯向他傾訴她婚姻破裂，已和丈夫登記為分別財產制，還簽訂「交友自由協定」。而他當時至親過世也陷入憂鬱，見小雯對他示好，忍不住和她短暫交往，印象中只發生5、6次性行為。

阿維指出，他後來覺得愧對家庭，在2021年10月間提出分手，小雯卻對他無法忘情，還要求他給錢、或向公益團體捐50萬元才肯斷聯，他於是把這筆錢捐給華山基金會，足見他分手態度堅定。而人夫既然簽訂「交友自由協定」，就不該對他提告。

法官審理認為，小雯雖在電子郵件表示「其實我跟我先生很早就簽了交友自由的協定（我知道很可笑）（聽說也沒有法律效力啦）」，但該協定違反常情、且有違公序良俗，阿維也未查證就相信，就算主觀上沒有侵害配偶權故意，也有過失，應賠償人夫20萬元。全案還可上訴。