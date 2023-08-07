　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

女醫簽「交友自由協定」激戰學長6次　被甩逼捐50萬…夫再提告

▲護理師返家驚見老公偷吃閨蜜。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲一名男醫師偷吃學妹，想分手被迫捐款50萬後還挨告。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者郭玗潔／桃園報導

一名人妻女醫師和學長男醫師阿維(化名)搞婚外情，而後阿維提出分手，女醫向丈夫坦承外遇，丈夫怒告阿維求償100萬元。全案審理時，阿維喊冤女醫有和丈夫簽定「交友自由協定」，而且他為了要和女醫分手，還遵照對方開出的條件、捐給公益團體50萬，可見分手意志堅決。法官審理認為，該交友協定有違公序良俗，阿維仍侵害配偶權，判賠20萬元。

人夫主張，妻子小雯(化名)和男醫師阿維相識20多年，兩人曾短暫交往又不歡而散。阿維明知道小雯已婚，還在前年介入婚姻，兩人不只傳送煽情露骨訊息，還在公共場所牽手、擁抱，除了在台北上摩鐵外，還到宜蘭過夜遊玩。而後阿維藉口要回歸家庭提分手，導致小雯精神狀況不穩，需長期服藥、諮商，也讓他為了維護家庭奔波煩擾，身心靈受創，要對阿維求償100萬元精神撫慰金。

全案審理時，阿維表示，小雯是他的大學學妹，兩人在參加醫學營時認識，畢業後各自婚嫁，只偶爾聯絡。2020年間小雯向他傾訴她婚姻破裂，已和丈夫登記為分別財產制，還簽訂「交友自由協定」。而他當時至親過世也陷入憂鬱，見小雯對他示好，忍不住和她短暫交往，印象中只發生5、6次性行為。

阿維指出，他後來覺得愧對家庭，在2021年10月間提出分手，小雯卻對他無法忘情，還要求他給錢、或向公益團體捐50萬元才肯斷聯，他於是把這筆錢捐給華山基金會，足見他分手態度堅定。而人夫既然簽訂「交友自由協定」，就不該對他提告。

法官審理認為，小雯雖在電子郵件表示「其實我跟我先生很早就簽了交友自由的協定（我知道很可笑）（聽說也沒有法律效力啦）」，但該協定違反常情、且有違公序良俗，阿維也未查證就相信，就算主觀上沒有侵害配偶權故意，也有過失，應賠償人夫20萬元。全案還可上訴。

ET快訊
LIVE／5億生案開庭夏男首吐上樓原因　遭賴母親友包圍痛罵
夏男喊「當天沒想結婚」卻隨身帶證書　冷回法官：那只是一張紙
電信費2022萬元　他收催繳單崩潰：怎麼算的
勇警父緝毒殉職...兒卻吸毒大鬧！　媽媽遭痛毆
快訊／高雄雨彈狂炸！　民眾傻：比上次停班還誇張
快訊／超偶歌手男友又遭逮捕
「全台暴雨後轉晴」時程曝　颱風蘭恩估明生成
快訊／雷雨彈狂轟！漢神巨蛋旁驚見「人孔蓋噴泉」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

五億高中生配偶否認假結婚！賴母友聲援質疑：誰隨身帶結婚書約？

專挑汐止小黃破窗！缺錢買毒　慣竊2個月犯13案被收押　

夏男喊「當天沒想結婚」！卻隨身帶證書　冷回法官：那只是一張紙

台電漏夜搶修！都達凌晨復電　村長感動LINE：感謝辛苦了

噁男闖飯店空房看A片尻槍　2正妹開門驚呆！他穿上褲子從容離開

勇警父緝毒殉職...兒卻從國中就吸毒　老母遭不孝子痛毆憤吿傷害

人妻打電話「老公偷吃ing」　小三接起嗆：我們正在一起

快訊／高雄雨彈狂炸！積水半個輪胎高　網傻：比上次停班還誇張

獨／上山訪友受困3天！薄霧變暴雨一夕山崩　他親曝仁愛鄉慘況

超偶歌手林鑫汝男友再捲詐欺案　設1.3萬筆蝦皮錢包供詐團洗錢

妻要睡覺前5度狂「嘖！」　尪看不懂暗示：嘖X小啦

男友被唸點太多菜浪費 回酸：妳麻將1晚輸2萬

《好聲音》薛之謙虧Henry「手勢太多」　跟潘瑋柏3人超聒噪..以為脫口秀XD

中華隊單日狂掃「3金1銀3銅」　李智凱3連霸、網球男女雙稱霸

舒華「被迫露額頭」崩潰大叫XD　吃瓜客人吵架…吼：安靜點！

男大生存鈔票被白蟻啃爛　默默「撿起碎紙」懊惱啜泣

台灣女優：你很好用..吳宗憲接不下去XD　路上搭訕愛愛「拍完片才曖昧→變男友」

22歲男酒駕紅燈右轉！　激動拍窗嗆警「打我啊」

田馥甄遇歌迷告白「有戀母癖」傻眼　即興雙押：讓我面子掃地

水源保護區2千隻鵪鶉暴斃　染病遭惡業者「棄養」等死

五億高中生配偶否認假結婚！賴母友聲援質疑：誰隨身帶結婚書約？

專挑汐止小黃破窗！缺錢買毒　慣竊2個月犯13案被收押　

夏男喊「當天沒想結婚」！卻隨身帶證書　冷回法官：那只是一張紙

台電漏夜搶修！都達凌晨復電　村長感動LINE：感謝辛苦了

噁男闖飯店空房看A片尻槍　2正妹開門驚呆！他穿上褲子從容離開

勇警父緝毒殉職...兒卻從國中就吸毒　老母遭不孝子痛毆憤吿傷害

人妻打電話「老公偷吃ing」　小三接起嗆：我們正在一起

快訊／高雄雨彈狂炸！積水半個輪胎高　網傻：比上次停班還誇張

獨／上山訪友受困3天！薄霧變暴雨一夕山崩　他親曝仁愛鄉慘況

超偶歌手林鑫汝男友再捲詐欺案　設1.3萬筆蝦皮錢包供詐團洗錢

無畏商圈人氣走下坡　全台首家「夜市誠品」租金仍創高

穿穿脫脫找不到自己的風格　快來選出喜歡的顏色為穿衣指點迷津

生意好到師傅手沒停過！京都迴轉壽司推薦　食材新鮮還有中英菜單

楊繡惠霸氣宣布做1事「直到我死」　19歲嫩照曝光網歪樓：水啦！

五億高中生配偶否認假結婚！賴母友聲援質疑：誰隨身帶結婚書約？

8／7大雄生日！《THE哆啦A夢展》宣告來台　奈良美智跨界作品展出

小心沉默殺手！「貓心臟病」併發症恐癱瘓　出現3症狀快送醫

專挑汐止小黃破窗！缺錢買毒　慣竊2個月犯13案被收押　

「砸4000跟三上悠亞肢體接觸！」他興奮上陣傻眼了　怒轟：超敷衍

冷氣濾網要怎麼洗？台電曝NG方式　恐縮短使用壽命

社會熱門新聞

人妻當沖慘賠　一夜2次「肉償」行員

苗栗一家5口陳屍車內　親友吐悲劇真相

勇警緝毒中槍殉職　遺孀卻遭吸毒兒家暴

網美景點火燒車！1人全身40%燒傷不治

北市貴婦開賓士碰撞　騎士無生跡

貴婦開賓士碰撞機車　騎士送醫不治

苗栗一家5口同車亡…一夜湧入「20多萬善款」！

特斯拉右轉擊落機車　肇責誰大網戰翻

槽車氣壓蓋爆噴1死1傷　畫面曝光

配偶出庭喊：5億高中生受家庭迫害！曝當天上樓原因

即／高雄雷雨！漢神巨蛋旁驚見「人孔蓋噴泉」

1家5口同車亡　義消兄泣：救不回親人

即／瑞芳死亡車禍！機車猛撞左轉轎車　1死1重傷

越南法國麵包風暴擴大！　衛生局開罰54萬

更多熱門

相關新聞

她墮胎才知淪小三　還要賠正宮20萬

她墮胎才知淪小三　還要賠正宮20萬

桃園黃姓人夫尚未離婚，便與林姓女同事交往，兩人發生數次性行為，女方懷孕準備墮胎時，才發現他仍與妻子互動密切，自己淪為小三，最終還被正宮一狀告上法院並求償100萬元。桃園地院法官審理後，判林女應賠償黃妻20萬元較為適當，全案仍可上訴。

他抓包妻子外遇　過來人教4招保財產

他抓包妻子外遇　過來人教4招保財產

胡瓜當眾被後輩踩頭上！

胡瓜當眾被後輩踩頭上！

小三偷吃人夫！明目張膽喊：我是第二老婆

小三偷吃人夫！明目張膽喊：我是第二老婆

銀行員要人妻「當性奴」　1夜2次借3萬

銀行員要人妻「當性奴」　1夜2次借3萬

關鍵字：

外遇婚外情偷吃配偶權

讀者迴響

熱門新聞

人妻當沖慘賠　一夜2次「肉償」行員

女星節目「被摸胸、扯褲頭」！　電視台裝死網怒抵制

苗栗一家5口陳屍車內　親友吐悲劇真相

田馥甄唱一半突中斷畫面全暗！　「下秒又傳巨響」全場驚魂　

南韓最美模特降臨台灣！迷你裙洩CG身材

勇警緝毒中槍殉職　遺孀卻遭吸毒兒家暴

可能有雙颱！蘭恩最快明生成　雨區擴大

iPhone 15實機外洩照曝！　2大經典設計被取代了

硬要買新勁戰！媽喊貴「大一兒反應」惹怒全場

「台灣第一女優」1句話讓吳宗憲訪不下去

網美景點火燒車！1人全身40%燒傷不治

屏東沙灘有海豹！居民直擊「圓滾肚肚彈進海」

南投加油站救命英雄！她聞「土石流味」喊：快跑

老高跌落神壇誰來接棒？鄉民全點名他

潘瑋柏「機場幫空姐妻狂拍」　罕同框互動超甜

更多

最夯影音

更多
妻要睡覺前5度狂「嘖！」　尪看不懂暗示：嘖X小啦

妻要睡覺前5度狂「嘖！」　尪看不懂暗示：嘖X小啦
男友被唸點太多菜浪費 回酸：妳麻將1晚輸2萬

男友被唸點太多菜浪費 回酸：妳麻將1晚輸2萬

《好聲音》薛之謙虧Henry「手勢太多」　跟潘瑋柏3人超聒噪..以為脫口秀XD

《好聲音》薛之謙虧Henry「手勢太多」　跟潘瑋柏3人超聒噪..以為脫口秀XD

中華隊單日狂掃「3金1銀3銅」　李智凱3連霸、網球男女雙稱霸

中華隊單日狂掃「3金1銀3銅」　李智凱3連霸、網球男女雙稱霸

舒華「被迫露額頭」崩潰大叫XD　吃瓜客人吵架…吼：安靜點！

舒華「被迫露額頭」崩潰大叫XD　吃瓜客人吵架…吼：安靜點！

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面