快訊／美媒：台積電與蘋果達成協議　吸收「缺陷晶片」成本

▲The Information披露，台積電與蘋果達成吸收缺陷晶片成本。（圖／路透）



記者林彥臣／綜合報導

台積電與蘋果之間達成協議，對於有缺陷的3奈米晶片，將不會收取費用。相關消息由美國科技媒體The Information率先披露。果粉論壇MacRumors高級編輯查爾頓（Hartley Charlton）也對此撰文分析，台積電從蘋果獲得巨大的訂單，所以有理由吸收缺陷晶片的成本。

根據The Information報導，台積電僅向蘋果收取「已知良好晶片」的費用，對有缺陷的晶片不收取任何費用，這是不符合傳統的，因為台積電的客戶通常必須支付晶圓與所有晶片的費用，也包括任何有缺陷的晶片。

查爾頓對此撰文指出，廣泛傳言 iPhone 15 Pro 將配備 A17 Bionic 晶片，也是蘋果首次採用3奈米製程的晶片，3奈米節點允許晶體管封裝得更加密集，從而實現更好的性能和效率，但引入3奈米等升級晶片技術，可能會生產一定數量的「有缺陷晶片」，直到製程工藝完善為止。

查爾頓推測，由於台積電從蘋果獲得的訂單如此巨大，它顯然有理由吸收「有缺陷晶片」的成本，蘋果願意成為供應商新製程工藝的第一個客戶，則有助於提供台積電研發與增加製造設備的費用。