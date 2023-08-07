鬼門開前「櫻花樹詭異枯萎」嚇壞市府員工！ 民俗專家：注意1件事

▲台中市新市政大樓廣場的櫻花樹突然枯萎，市府員工議論紛紛。（圖／翻攝畫面）

圖文／CTWANT

隨著「鬼月」農曆7月將在下週報到，任何不尋常小事都會引發信眾高度關注。台中市最近就傳出新市政大樓廣場的多株櫻花樹，有棵枯萎異常嚴重，加上曾有2名員工輕生，一時間各種謠言甚囂塵上。不過，民俗專家認為這只是代表「因緣結束」與他人無關，但適逢普度將至，建議市府今年加強普度以安民心。

據悉，部分市府員工見市府廣場及府會園道的多株櫻花樹，最大1株在近日枯萎，加上去年曾有2名員工輕生，一時引發各種聯想並把2件事連接一起。對此，中華民俗文化教育學會創會理事長蔡滕表示，若人非自然往生，離世前的靈可能會抓住周邊任何東西，所以確實有怨氣連接植物情形。

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蔡滕指出，從民俗角度看每個人都有因緣，這棵櫻花樹雖可能承接有怨氣的靈，但與他人無關，且這等於將一切因緣劃下句點，市府員工不用害怕。但考量下週就是農曆7月，民間及機關都會普度，他建議市府今年加強普度，以安慰這些看不見的靈魂。另按季節，冬天盛開的櫻花在夏天枯萎屬正常現象。

《CTWANT》提醒您：民俗說法，不可盡信！

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