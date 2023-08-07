出席「百人銅鑼浴」活動　黃偉哲：鼓勵市民重視憂鬱排解課題

▲台南市長黃偉哲受邀參與「府城紓壓百人銅鑼浴」活動，感謝從馬來西亞遠道而來的銅鑼大師Jeff率領10多位銅鑼師，帶領台南民眾透過銅鑼音波的洗滌。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市長黃偉哲受邀參與「府城紓壓百人銅鑼浴」活動，他感謝從馬來西亞遠道而來的銅鑼大師Jeff率領10多位銅鑼師，帶領台南民眾透過銅鑼音波的洗滌，感受身心靈療癒的體驗，同時也感謝市議員王家貞一直以來努力推動民眾身心靈健康的議題。



黃偉哲表示，憂鬱是常見的文明病，是所有人都需要重視的一項課題。他提到現代人生活節奏忙碌緊湊，疲憊的身心若沒有適時獲得紓解，就容易陷入憂鬱。期盼參加這個活動的各行各業朋友，都能夠藉著老師的指導，排解掉心中的壓力與憂鬱，維持身心靈平衡健康。





台南市憂鬱症關懷協會表示，不同大小的銅鑼能發出不同的聲音，其音波能幫助消除緊張、釋放情緒，當人閉上眼睛沐浴在銅鑼聲當中，可促使自發冥想，讓全身放鬆。





市府表示，現代社會型態變化快速，精神衛生需要大眾重視，市府之前已啟用鹽水區及北區社區心理衛生中心，之後也將設置善化區社區心理衛生中心，由專業人力進駐來協助社區民眾。也鼓勵有心理困擾的朋友可尋找信任的親友訴說心情，多出外走走及保持生活作息的規律，周遭的朋友相互關懷，有需要時就能及早發現，儘早接受專業協助。