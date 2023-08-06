國道1號北外環交流道工程動土　黃偉哲盼如期如質完工舒緩南科及市區交通

▲國道1號北外環交流道工程6日動土，行政院長陳建仁、台南市長黃偉哲等人出席動土儀式。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

由中央與地方合作推動的國道1號北外環交流道工程6日動土，行政院長陳建仁、台南市長黃偉哲等人出席動土儀式，該項工程投入近14億元經費，預計2026年底完工，屆時可望縮短核心市區進出國道的距離與時間，大幅改善永康交流道及台1線的壅塞情形。





黃偉哲表示，南科就業人口已超過10萬人，南科產值去年來到1.45兆，所謂時間就是金錢，能夠減少塞車及空污，北外環扮演了非常重要的角色。感謝地方立委協助市府爭取中央預算，感謝市議員通過台南市需要自籌的2.07億元墊付款，讓工程順利進行，盼能如期如質完工，舒緩南科及市區交通。





陳建仁院長致詞時表示，台南是文化古城，發展上除了科技面向，更要講求文化，從賴清德副總統擔任市長、再來是李孟諺代理市長，一直到現在黃偉哲市長，一棒接一棒，台南的都市的發展可說是欣欣向榮。除了南科之外，沙崙智慧綠能科學城也同樣是推動產業發展的引擎。

陳建仁提到，總經費投入超過200億元的北外環，全部完工之後將完善台南的四橫三縱路網，幫助台南的交通更加四通八達，今天動土的交流道工程，相信也是中央與地方互相合作的典範。





工務局表示，「國道1號北外環交流道工程」，連接北外環快速道路與國道1號高速公路，增設北外環東行北入國道1號及國道1號南出北外環西行之二股匝道，並拓寬新設交流道往北主線與改善台南系統交流道，完工後可分流國道1號台南系統交流道及永康交流道之交通負荷，使市區車流快速透過北外環道路連接國道1號，縮短台南市核心市區進出國道之旅行時間與距離，並改善永康交流道聯絡道及台1線道路壅塞情形。





工務局指出，本項交流道工程經費13.98億元，由市府辦理「國道1號台南路段增設北外環交流道工程」可行性評估後，向交通部高速公路局提出申請，獲行政院核准，工程由交通部高速公路局執行，預計2026年底完工。





6日動土典禮，包括交通部高速公路局長趙興華、內政部營建署長吳欣修，以及立委林宜瑾、郭國文，台南市議會副議長林志展、市議員李偉智、陳碧玉、林燕祝、林冠維、李鎮國、楊中城、朱正軒、陳秋萍、黃肇輝等皆與會關心，中央與地方共同祝禱工程圓滿順利。