日本前眾議員上野宏史拜會黃偉哲 力讚來台灣定得要造訪台南

▲日本前眾議員上野宏史3日拜會台南市長黃偉哲，黃偉哲市長推薦他們可走訪台南市內保存完好的日本時代古蹟，並邀請明年來台南參加「台南400」盛大的活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導



日本前眾議員上野宏史3日拜會台南市長黃偉哲，黃市長除再次感謝7月出訪上野前議員選區群馬縣時日方的接待外，也請他與家人在台南停留期間，務必品嚐芒果、火龍果等當令水果，黃偉哲市長也推薦他們可走訪台南市內保存完好的日本時代古蹟，並邀請明年來台南參加「台南400」盛大的活動。





上野宏史表示此次台灣行，特別與首度到訪台灣的夫人及公子到台南，他強調到台灣是一定得要造訪台南，才不虛此行。黃偉哲市長感謝上野一家人的來訪，也指出台南是台灣第一座城市，更是文化古都，明年的台南400活動將盛大展開，也邀請上野一家人再次來訪。

上野先生也轉達了群馬縣前橋市長的問候，黃偉哲市長也特別展示了他與日本前橋市長透過LINE交流的手機畫面。在拜會中，上野宏史也提及多年前曾經與前首相安倍晉三共同來台。對於雙方交流，黃市長則指出未來可望透過雙方物產的交流，多方面深化彼此情誼。





台南跟群馬縣、前橋市、友誼市水上町互動往來密切，黃市長7月受邀赴日參加前橋市「道之驛前橋赤城-台南祭」活動，宣傳台南芒果 ，並拜會了群馬縣議長、前橋市長以及水上町長。