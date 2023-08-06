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台史博「當我們望春風」特展開幕　黃偉哲：透過音樂認識台灣

▲國立台灣歷史博物館6日舉辦「當我們望春風—台灣流行音樂90年特展」開幕，行政院長陳建仁、台南市長黃偉哲、行政院秘書長李孟諺、文化部長史哲等人到場。

▲國立台灣歷史博物館6日舉辦「當我們望春風—台灣流行音樂90年特展」開幕，行政院長陳建仁、台南市長黃偉哲、行政院秘書長李孟諺、文化部長史哲等人到場。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

國立台灣歷史博物館6日舉辦「當我們望春風—台灣流行音樂90年特展」開幕，行政院長陳建仁、台南市長黃偉哲、行政院秘書長李孟諺、文化部長史哲到場，盼透過蒐藏展示台灣跨世代的常民文化，帶領大眾重新認識台灣歷史。

▲國立台灣歷史博物館6日舉辦「當我們望春風—台灣流行音樂90年特展」開幕，行政院長陳建仁、台南市長黃偉哲、行政院秘書長李孟諺、文化部長史哲等人到場。

立法委員林宜瑾、郭國文，及市議員周嘉韋、林依婷、黃肇輝、邱昭勝也到場關心，開幕現場由吉他獨奏家蔡世鴻演出經典歌曲〈望春風〉，望春風作詞者李臨秋之子李修鑑、作曲者鄧雨賢之孫鄧泰超、金曲歌王謝銘祐也到場，為開幕典禮增添許多光彩。

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▲國立台灣歷史博物館6日舉辦「當我們望春風—台灣流行音樂90年特展」開幕，行政院長陳建仁、台南市長黃偉哲、行政院秘書長李孟諺、文化部長史哲等人到場。


行政院長陳建仁表示，大家琅琅上口的望春風詞曲，讓人領會台語的美麗，透過這個展覽，讓人進一步了解台灣社會在文化的創造力，也更認識過去的歷史文化。在緬懷台灣400年歷史的時候，也要開創下一個100年的文化，期盼這個過程中能留下眾人努力的足跡，幫助台灣人一代一代表現地更傑出。

▲國立台灣歷史博物館6日舉辦「當我們望春風—台灣流行音樂90年特展」開幕，行政院長陳建仁、台南市長黃偉哲、行政院秘書長李孟諺、文化部長史哲等人到場。

市長黃偉哲表示，「當我們望春風—台灣流行音樂90年特展」，帶大家共同見證台灣90年來流行音樂的演變，明年適逢台南400，我們更需要把握歷史的里程碑。感謝文化部支持，現在的台南有很多音樂相關地景，包括許石圖書館、吳晉淮紀念館，以及鹽水的永成戲院，這些都是對台灣流行音樂具有重大意義的文化場所，歡迎國人一起來參觀。

台灣歷史博物館表示，〈望春風〉是一首傳唱度高、識別度極佳的歌曲，它不僅是一首音樂歌曲，也是流行時尚，更富台灣價值，「當我們望春風—台灣流行音樂90年特展」特展共分為五大單元，包含「韻律—風格的歷史」、「心動—愛情的歷史」、「國家—動員的歷史」、「明星—偶像的歷史」、「鄉愁—認同的歷史」；各單元就重點的〈望春風〉版本，透過不同時代的對比，表現想要探討議題。

▲國立台灣歷史博物館6日舉辦「當我們望春風—台灣流行音樂90年特展」開幕，行政院長陳建仁、台南市長黃偉哲、行政院秘書長李孟諺、文化部長史哲等人到場。

展覽現場也搭配強調聽覺與聲光效果的「同心圓」展示設計，由圓心向外發展，展場中央以歌手錄製唱片的錄音間呈現，並以AI生成第一位演唱望春風的歌手純純、歌王文夏、歌后紀露霞三位代表歌手演唱畫面。最後以年表概念在展場的最外側，呈現90年出現過的不同歌詞版本，帶領觀眾找到屬於自己的那一首〈望春風〉。

▲國立台灣歷史博物館6日舉辦「當我們望春風—台灣流行音樂90年特展」開幕，行政院長陳建仁、台南市長黃偉哲、行政院秘書長李孟諺、文化部長史哲等人到場。

「當我們望春風：台灣流行音樂90年特展」自6日起至11月12日於台史博4樓第2特展室展出，配合展覽也規劃許多系列活動，相關活動資訊請密切關注臺史博官網（www.nmth.gov.tw）及臉書、IG最新消息，歡迎民眾踴躍參加。

▲國立台灣歷史博物館6日舉辦「當我們望春風—台灣流行音樂90年特展」開幕，行政院長陳建仁、台南市長黃偉哲、行政院秘書長李孟諺、文化部長史哲等人到場。

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