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網傳65歲以上可申請輔具補助？　社會局：輔具補助有特定對象且需事先評估

▲台南市社會局指出，輔具補助採事先申請制，對象為「身障者或身心失能」等有需要的人，依照失能或是身障者需求來評估，符合條件的對象才能獲得相關補助。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市社會局指出，輔具補助採事先申請制，對象為「身障者或身心失能」等有需要的人，依照失能或是身障者需求來評估，符合條件的對象才能獲得相關補助。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

近來網路、Line群組再度流傳「家裡有長輩嗎？只要年滿65歲就可以申請補貼款！」，台南市社會局澄清強調，輔具補助採事先申請制，對象為「身障者或身心失能」等有需要的人，輔具補助並非如網路所說凡年滿65歲以上就給予補助，而是依照失能或是身障者需求來評估，符合條件的對象才能獲得相關補助。

▲台南市社會局指出，輔具補助採事先申請制，對象為「身障者或身心失能」等有需要的人，依照失能或是身障者需求來評估，符合條件的對象才能獲得相關補助。（圖／記者林東良翻攝，下同）

社會局盧禹璁局長表示，目前台南市輔具補助依身份別分成兩種方式，包括身心障礙者輔具費用補助及長期照顧輔具費用補助。身障輔具部分需先至公所或輔具中心提出輔具申請，且部份輔具需先經醫院或輔具中心評估，符合資格者收到核定文件後才能購買，每人每2年可申請4項輔具補助；「長照輔具」則需先經長期照顧管理中心評估失能程度，並經治療師到宅評估開立需求報告經核定才能購買，每人每3年最高補助新臺幣4萬元。

▲台南市社會局指出，輔具補助採事先申請制，對象為「身障者或身心失能」等有需要的人，依照失能或是身障者需求來評估，符合條件的對象才能獲得相關補助。（圖／記者林東良翻攝，下同）

盧局長說，上述兩種輔具補助均採事前申請制，有需要輔具的民眾別急著購買，記得先向市府相關單位提出輔具補助申請，等核定後再購買輔具才能享有補助，且不同身分別有不同補助金額。盧局長呼籲，網路上流傳的不實內容提到包括吃飯、買車，連眼鏡、手機、電腦等都能補貼，這些都是假消息，也請民眾別再誤信及轉傳。

社會局表示，為讓民眾獲得適切的輔具服務，台南市自今年起提供輔具便民服務，民眾購買時可找與社會局簽約的特約醫療器材行或藥局，現場只需支付差額，其餘補助款再由社會局直接撥付給廠商，除簡化購買程序也減輕民眾經濟負擔，相關特約廠商名單可上臺南市政府社會局網站查詢並認明各店家張貼「臺南市政府特約廠商輔具購買」標誌。

▲台南市社會局指出，輔具補助採事先申請制，對象為「身障者或身心失能」等有需要的人，依照失能或是身障者需求來評估，符合條件的對象才能獲得相關補助。（圖／記者林東良翻攝，下同）

民眾如有因出院、意外急需輔具，可洽台南市永華輔具中心(06-2098938)、佳里輔具中心(06-7266700)、官田輔具中心(06- 5790636)等3處輔具中心或本市38處二手輔具資源站，可免費借用二手輪椅、拐杖、助行器及便盆椅等服務，詳情可洽臺南市政府社會局身心障礙褔利科06-6371299詢問或上台南市輔具資源整合網查詢。

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