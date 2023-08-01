晚美人生不忌諱道別！新北培力倡導員宣導　透過桌遊道愛道謝

▲新北市社會局推動晚美人生，培力倡導員製作桌遊教具。（圖／新北市社會局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府社會局自2016年起推動「晚美人生我做主」計畫迄今已滿7年，內容針對高齡者規劃幸福生涯、健康養生、生活法律與緩和醫療等議題；連日來在五股勞工中心辦理「晚美人生自製教具成果發表會」，邀請參加計畫的倡導員們分享自製教具成果，未來經檢討修正後將開放授權下載，讓全台社區照顧關懷據點皆可使用。

社會局副局長許秀能表示，新北市行動講師培訓制度經過多年的運作已漸趨成熟，今年嘗試將四道人生、預立醫囑、遺囑及身後事規劃等主題納入，議題雖然敏感但卻是關係到子女在面對長者人生大事時的重要囑咐與依循，在課程中引導長者思考如何讓子女安心、讓自己放心，是人生必學的功課。

▲倡導員以自製桌遊教具，彼此分享交流試玩。



許秀能說，感謝87位據點重要的幹部、志工或是對議題有興趣的民眾，經過24小時的課程與考核實習，成為晚美人生計畫的倡導員，為讓議題宣導更有效益，今年回訓課程融入了「教具設計工作坊」，培訓倡導員具有開發與製作桌遊的能力，讓被服務的長者能以更簡單的方法認識預立醫囑、遺囑與規劃身後事議題。

參與培訓的倡導員林明德認為，將宣導內容具體化，是具有高難度的挑戰，桌遊設計除了要導入正確的觀念以外，還要能夠簡潔易懂相當不容易。在經歷無數次的開會、試玩與檢討後，分別就遺囑設定及預立醫囑設計了兩個遊戲，希望讓參與活動的長輩能在趣味的情境下學習知能。

倡導員李國欣表示，與家人試玩時，才發現家人彼此間也很少如此親密的去道愛、道歉、道謝、道別，遊戲剛開始時跟兒子、女兒還真的有點尷尬，但慢慢就習慣，而且能更自然的表達，這是我原本完全沒有預料到的，真心覺得每個家庭都應該要有我這一套桌遊，讓四道人生在平日就可以練習，人生肯定更多溫馨。