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苗栗一家5口同車亡…一夜湧入「20多萬善款」！家屬婉拒繼續捐款

▲▼苗栗一家五口 。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲苗栗一家五口陳屍車內，遺體嚴重腐爛。（圖／記者蔡文淵翻攝，下同）

記者蔡文淵、戴若涵／苗栗報導

苗栗縣獅潭鄉6日傳出人倫慘劇！老家位於大湖的一家五口陳屍於黑色轎車內，由於地點人跡罕至，5人被發現時遺體已經腐爛，研判至少已死亡5天以上，其中年齡最小的為年僅4歲的女兒，事件曝光後，引發外界關注。大湖鄉鄉長表示，鄉親一夜之間募集了20多萬元，要協助喪家置辦後事。

有民眾6日上午到獅潭鄉一處山區採竹筍，卻發現一輛黑色轎車停在農路上擋住去路，靠近時更傳出濃濃惡臭，驚覺不對勁趕緊報警處理。警方獲報到場後發現，車內5人均已死亡，遺體腐爛程度嚴重，令人難以辨認。

▲▼苗栗獅潭「一家5口」同車氣絕　恐已死亡5天。（圖／記者蔡文淵翻攝）

根據警方初步調查，車內5人為一家五口，31歲傅男及26歲巫女坐在前座，至於7歲女兒、 5歲兒子、4歲女兒則陳屍後座，隨即聯繫家屬到場。家屬透露，傅男為苗栗大湖人，從事聯結車司機，今年農曆春節後一家子才搬到桃園，對於傅男一家為何會走上絕路一頭霧水，詳細案情仍有待進一步調查釐清。

▲▼苗栗獅潭「一家5口」同車氣絕　恐已死亡5天。（圖／記者蔡文淵翻攝）

大湖鄉長黃惠琴表示，大湖鄉親知道這樁悲劇後，6日開始就有不少人表達愛心，要幫助這家人度過難關，一個晚上已經募集20幾萬元愛心捐款，加上家族自身經濟能力，喪家表達已經足以處理一家五口喪葬事宜，目前婉拒外界愛心捐款，也希望外界給予家屬空間，撫平失去親人的傷痛；苗栗地檢署預計於9日進行解剖，要進一步釐清一家五口確切死因。

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