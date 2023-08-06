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社會 社會焦點 保障人權

一家5口7天前回苗栗老家…借車外出成永別　鄉長不捨：家庭很和樂

記者蔡文淵、楊熾興、黃資真／苗栗報導

苗栗縣獅潭鄉今(6日)傳出人倫慘劇，傅男(31歲)及妻子巫女(26歲)與7歲、4歲兩個女兒、以及5歲的兒子一家五口陳屍在黑色轎車內，研判已死亡5天以上。大湖鄉長黃惠琴表示，傅男一家人感情十分和樂，7/31他們返回苗栗大湖老家，向弟媳借了轎車外出，怎料卻發生憾事，令她難以相信。

▲▼ 苗栗一家5口命案，殯儀館相驗，大湖鄉長黃惠琴。（圖／記者蔡文淵攝）

▲苗栗一家5口陳屍轎車內，下午檢方進行遺體相驗。（圖／記者蔡文淵攝，下同）

警方調查，車內5名死者為一家5口，父母坐在前座、而3個稚齡子女則陳屍在後座。家屬獲報後趕抵現場，初步表示，傅男是苗栗大湖人，婚後與巫女育有3個孩子，平時擔任聯結車司機，今年農曆春節後，傅男才帶著子女遷居桃園租屋。

▲▼ 苗栗一家5口命案，殯儀館相驗，大湖鄉長黃惠琴。（圖／記者蔡文淵攝）

▲大湖鄉長黃惠琴正好是一家人住在苗栗時的鄰居。

稍早5人遺體送往殯儀館相驗，而大湖鄉長黃惠琴正好是死者一家人苗栗老家的鄰居，今天陪同家屬到現場，她哀痛表示這對年輕父母對孩子照顧有加，常看到他們一家人上街採買東西，小孩子們也都很有禮貌，看到自己會打招呼，家庭非常和樂，完全看不出有任何異狀。

黃惠琴難過地說，一家人在7/31回到苗栗大湖鄉老家，傅母還擔心兒子養這麼多小孩很辛苦，偷偷塞了錢給他，但傅男卻在同天向弟媳借了轎車，載著妻子與小孩出門後就失聯，未料在今天發現5人遺體。

下午5時許檢方相驗完畢，檢察官表示詳細結果將由地檢署統一發言。

桃園市社會局家防中心林燕婷主任指出，本案由苗栗地檢署指揮偵辦中，俟苗栗檢警偵查結果及後續資訊配合協助。

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自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

▲▼苗栗一家五口 。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲苗栗一家五口遺體在苗栗獅潭山區被發現。（圖／記者蔡文淵翻攝）

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