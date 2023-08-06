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苗栗一家5口陳屍車內　親友吐悲劇真相！

家庭悲劇！苗栗5口之家陳屍車內　疑不堪經濟壓力走上絕路

▲苗栗今日上午驚傳一家五口陳屍於偏僻農路車內。（圖／翻攝畫面）

圖文／CTWANT

苗栗今日上午驚傳一家五口陳屍於偏僻農路車內，目前警方初步排除外力介入。據了解，家屬及街坊鄰居獲悉後都感到不可置信，表示傅姓一家人感情相當好，但聽說有些經濟問題，推測有可能因壓力走上絕路，而全案仍在調查中。

苗栗縣獅潭鄉的靈洞宮附近農路旁今日有民眾上山採竹筍時，看到一台車停在路上擋住去路，靠近時還發出陣陣惡臭，上前一看裡面5人全無反應，嚇得趕緊報警。警方指出死者身分為一家五口，分別是31歲傅姓男子、26歲巫姓妻子，以及3名4至7歲的小孩，五人已經死亡多日，初步排除有外力介入。

根據警方查訪，傅男為大貨車司機，一家人感情融洽，在今年農曆春節後才舉家北遷搬到桃園市居住，而巫妻除了照顧子女外，平常也在結識的檳榔攤上夜班分擔家計，為了讓長女順利念國小，還向老闆娘寄戶籍，巫妻平常給人樂觀開朗的感覺，實在想不透是什麼原因逼得他們走上絕路。

也有親友推測，聽說傅男一家有車貸和借款，而傅男曾經連健保費也繳不出，加上巫妻身體狀況不太好，有時候得靠傅男父母給予金錢救濟，一家人可能面臨巨大的經濟壓力，才會被逼得走上絕路。

警方調查，傅男一家人5天前全家回到苗栗縣大湖鄉老家後，向家人借車，表示要到便利商店購物，家人當時並未察覺有任何異樣，沒想到今天就傳出憾事，疑似一氧化碳中毒死亡，而目前沒有發現遺書，詳細案情仍有待釐清。

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