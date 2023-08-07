苗栗1家5口陳屍車內　義消大哥哽咽：平時救人卻救不回親人

記者黃翊婷／綜合報導

苗栗縣31歲傅姓男子與妻子、3名子女6日被發現陳屍在黑色轎車內，苗栗地檢署檢察官相驗完畢後，初步排除他殺，後續將進行解剖確認死因。傅男的大哥從事義消工作，他哽咽表示，自己和父親都是義消，父親才剛退休，沒想到平時救苦救難，卻救不回親人。

▲傅男和妻子、孩子被發現陳屍在車內。（圖／記者蔡文淵翻攝）

警方調查，報案民眾6日上午6時許上山採竹筍，意外發現一輛黑色轎車停在農路上擋住去路，靠近還聞到濃烈惡臭，因此打電話報警；經警方破窗確認，車內一共有5個人，均已死亡，且遺體腐爛難以辨認，研判已經死亡5天以上。

▲傅男一家人研判已經死亡超過5天。（圖／記者蔡文淵翻攝）

經過進一步追查，死者為31歲傅男、26歲巫姓妻子以及7歲大女兒、4歲小女兒、5歲兒子，父母坐在前座，孩子們則在後座。據了解，傅男是苗栗大湖人，平時從事聯結車司機工作，鮮少與老家親友互動，今年農曆春節後帶著家人遷居桃園，如今卻被發現陳屍在僻靜農路。

▲檢方相驗後初步排除他殺嫌疑。（圖／記者蔡文淵攝）

根據《自由時報》報導，傅男的家人透露，傅男對父母孝順，也十分疼愛小孩，但他說過妻子身體狀況不佳，需要經常就醫，可是健保未續保，開銷很大，當時傅母還曾塞錢濟助；協助警方認屍的傅家大哥也哽咽說道，自己和父親都是義消，父親剛退休，沒想到平日救苦救難，卻救不回親人。

苗栗地檢署檢察官吳珈維6日會同法醫前往相驗，並於下午5時許完成相驗。檢方表示，根據現場遺留跡證初步研判應無他殺之嫌，後續將擇期解剖，進一步確認死因。

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