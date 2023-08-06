苗栗一家5口同車亡！爸是聯結車司機　春節後才搬桃園定居

▲苗栗一家5口陳屍轎車內。（圖／記者蔡文淵翻攝，下同）

記者蔡文淵、莊智勝／苗栗報導

苗栗縣獅潭鄉今(6日)傳出人倫慘劇，傅男(31歲)及妻子巫女(26歲)與7歲、4歲兩個女兒、以及5歲的兒子一家五口陳屍在黑色轎車內，由於地點人跡罕至，被發現時5人遺體已經腐爛，研判至少已經死亡5天以上。據了解，傅男一家5口今年春節後才剛從苗栗搬到桃園定居，不料今竟傳出憾事，家屬獲悉後不敢置信。

警方調查，報案民眾今上午6時許上山準備採竹筍，意外發現一輛黑色轎車停在農路上擋住去路，靠近時還聞到濃烈惡臭，因此立即打電話報警。警方獲報到場後立即破窗，發現車內有5人均已死亡，且遺體腐爛難以辨認。

警方調查，車內5名死者為一家5口，父母坐在前座、而3個稚齡子女則陳屍在後座。家屬獲報後趕抵現場，初步表示，傅男是苗栗大湖人，婚後與巫女育有3個孩子，平時從事聯結車司機，鮮少與大湖老家親友互動，今年農曆春節後，傅男才帶著子女遷居桃園，不料今竟會發現一家5口陳屍在僻靜農路。對於傅男一家為何會選擇走上絕路，家屬也想不透，詳情還有待進一步釐清。

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