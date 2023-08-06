大媽台鐵上看影片！「噪音轟炸5分鐘」他1舉動反擊：會怕就好

▲原PO覺得旁邊的大媽很吵。（示意圖／記者姜國輝攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

「爽啦！會怕社死（社會性死亡）就好！」一名網友發文表示，日前他搭乘台鐵時，遇到一位大媽用手機看影片，還將聲音播出來，吵得他直接打電話給台鐵客服，而在電話掛斷之前，大媽終於將手機收起來，讓他內心感到相當爽快。

這名網友在臉書社團「匿名公社」上發文直呼，「剛剛做了一件很爽的事情！」他搭乘台鐵時，一旁有個大媽用手機播影片至少5分鐘，且音量非常大，「完全無視各個旅客的側目！」於是他便傳簡訊給台鐵客服，請求協助處理。

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不過，原PO實在覺得大媽太吵，「音頻很高很尖銳」，所以他隨後又在座位上打電話給台鐵客服，並報了車次、車廂、座位，而在電話掛斷前30秒，大媽才終於將手機收起來。此外，列車長也廣播「請看影片的旅客要戴耳機！」讓原PO不禁直呼，「爽啦！會怕社死就好！」

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「公眾場所使用手機老是要開大音量不肯用耳機的這些人，到底重聽是多嚴重，都不管其他人的感受」、「車上手機用擴音，真的很厚臉皮欸」、「沒神經，討厭鬼」。不過也有網友看法不同，「無聊！這樣你很爽嗎？直接過去請她把音量關小聲點，這樣你敢不敢」、「有些人是真的因為重聽才會音量開比較大聲」、「你應該先請他小聲一點，她如果不聽再來檢舉會比較好」。

本站曾報導《搭火車被噪音干擾！醫發簡訊「7分鐘解決」 雙鐵通報機制一次看》，搭乘台鐵時，若有其他乘客製造噪音，干擾到其他人，其實可以聯繫客服協助。台鐵官網指出，台鐵設有客服電話（一般服務諮詢及旅客申訴）0800-765-888（限市內電話）、02-21910096（手機）；網路語音客服、簡訊服務專線0921765125；緊急通報：1933 （限發現軌道、平交道、橋樑及隧道等障礙物之通報專用）。