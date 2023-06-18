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搭火車被噪音干擾！醫發簡訊「7分鐘解決」　雙鐵通報機制一次看

▲▼台鐵,台鐵北返,台鐵月台,普悠瑪,火車,台北車站。（圖／記者李宜秦攝）

▲連假將至，大批旅客將搭火車返鄉旅遊。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

端午連假將至，許多民眾將搭乘大眾運輸返鄉出遊，不過有時難免在列車上遇到沒有公德心的旅客，可能製造出大量噪音干擾其他旅客，對此，台鐵、高鐵均有設置客服聯繫方式，如台鐵設有簡訊專線0921765125、高鐵還另有數位客服。

高雄市阮綜合醫院身心內科主治醫師林奕萱在臉書粉專「精神奕奕｜林奕萱醫師」分享，近日搭火車時被噪音干擾，不過卻找不到發出噪音的旅客，因此使用台鐵簡訊通報服務，發出簡訊後一到兩分鐘就收到回覆，發出簡訊後七分鐘車長已抵達該車廂，處理噪音情況。

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根據台鐵官網指出，台鐵設有客服電話（一般服務諮詢及旅客申訴）0800-765-888（限市內電話）、02-21910096（手機）；網路語音客服、簡訊服務專線0921765125；緊急通報：1933 （限發現軌道、平交道、橋樑及隧道等障礙物之通報專用）；文字客服。

而台灣高鐵公司也在2020年推出數位客服的服務，引進數據分析整理、自然語音與文字處理、機器學習等技術，可提供旅客24小時、全年無休的常用問題諮詢及個人化服務申請與查詢服務。

高鐵另外也設置客服專線(02) 4066-3000；苗栗、台東、金門、馬祖及行動電話請撥02-4066-3000，客服專線服務時間為06:00到24:00。旅客也可透過電子信箱填寫意見，將有專人聯繫服務。

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