把另一半帶回家裡「跟家人同住」　他看傻問：是我觀念太保守？

▲有些人會把另一半帶回家裡住。（示意圖／記者鄺郁庭攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

有些情侶交往一段時間後，便會選擇同居、互相照顧。不過，有網友則好奇拋問，「不知道是不是我觀念太保守？」他能理解男女同居，但是住進對方家裡，「請問這是什麼心態？」貼文曝光後，引發網友討論。

這名網友在臉書社團「匿名公社」上發文直呼，「一直很想問，不知道是不是我觀念太保守？」他能理解情侶同居、一起住在外面，但是有些情侶同居，卻是住進男方家、女方家，「家庭都是有4、5人以上」。

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「請問這是什麼心態？」原PO表示，之前他還有個同事與前任交往8年，在男方家住了6年，對方家人都不會想要收房租、水電費嗎？「確定女方是不會主動幫忙說負擔或付出的」。

貼文一出，有網友表示，「會啊，但把人帶回來的那個都會盡力阻擋家人跟她、他的對象收錢」、「如果是透天分層住覺得還好」、「我還沒買房子前，我老婆就住我家一年，我媽每天都是五菜一湯，他只想我趕快結婚，別讓女友跑了」、「住一起發現不合適應該比結婚後才發現更來得好吧」。

也有網友則回應，「不問家裡其他人的意見隨便帶回家住真的很自私又很煩」、「我跟你一樣，如果我女兒跟男友2個自己在外面同居，我不會反對，但住到男方家，我無法接受」、「我自己覺得不管有沒有攤費用，要就自己出去租房子住，家就是最放鬆的地方，還有外人在我很不喜歡，如果每一任都帶回來不就煩死了」。