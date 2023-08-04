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通勤月票上路滿月！66.5萬人次加值　銷售目標達陣

▲▼旅客使用通勤月票搭台鐵。（圖／記者李姿慧攝）

▲7月加值通勤月票人次已有66.5萬。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

TPASS北中南三大生活圈通勤月票自7月1日上路至今已超過1個月，公路總局統計，7月份累計共約有66.5萬人次加值購買通勤月票，達到設定62萬張銷售目標。

公路總局表示，TPASS北中南三大生活圈通勤月票7月份有66.5萬人次加值購買，包括基北北桃約57.7萬人次、中彰投苗約3.1萬人次、南高屏約5.7萬人次，月票銷售初步已達當時三大生活圈估算合計62萬張之目標，隨著即將邁入9月通勤通學旺季，預期月票銷售數量將再持續成長，達成今年平均每月62萬張目標。

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使用月票搭乘公共運輸部分，7月份統計突破3,000萬人次使用，共有3,372.7萬人次搭乘各類公共運具，其中捷運含輕軌有1,685.8萬人次最多，公車及客運1,272萬人次次之，再其次為台鐵255.5萬人次，其他運具含公共自行車及渡輪有159.5萬人次。

另根據統計，7月初期因有部分民眾雙北1280月票尚未完全轉移，上半月平常日日均使用人次約100萬到110萬人次、假日約60萬到70萬人次。

公路總局表示，隨著雙北1280月票逐漸移轉為TPASS月票後，下半月平常日日均使用人次已提升至約140萬到150萬人次，假日則提升至約70萬到80萬人次，其中平常日以7月25日使用量156.9萬人次最高，假日則以7月29日使用量89.4萬人次最高，未來應有機會再創新高。

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