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搭新自強號「被針頭扎到」！台鐵報警追查　下令嚴格清掃列車

▲▼EMU3000型特仕車今首度試辦每列6節自由座。（圖／記者李姿慧攝）

▲有旅客搭乘EMU3000型新自強號，在座位上遭來源不明的針筒刺到手部，圖非當事人。（資料圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

有民眾昨(3日)搭乘台鐵372次EMU3000型新自強號時，手部突然感覺到刺痛，往下一看竟發現有針筒卡在座位縫隙，嚇得趕緊跟台鐵人員反應，崩潰直呼，「真的有夠衰。」對此，台鐵局表示，台鐵已報警追查行為人，並關懷影響旅客，並責成清潔公司嚴格執行清掃，不得再發生類似情況。

該受害民眾昨在Dcard發文，指他搭台鐵列車時，「坐下時沒看到針筒，移動位置時，手掌突然被戳一下超痛，一看怎麼有針筒藏在椅子縫隙。跟台鐵的人員講，只回他要釐清責任歸屬，不一定會賠償！」

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針對有旅客在座位被針筒刺到手部，台鐵局表示，經查該位旅客於8月3日搭乘372次從台東到新左營站，在座位上被藏在椅背與椅座縫隙之針頭扎到，當下372次列車長有通報新左營站，即請該旅客至醫院就醫檢查，旅客表示要回台東後再至醫院檢查。

台鐵局強調，該案應為先前坐在該座位的旅客不當遺留注射針頭所致，台鐵局已報警追查行為人；將持續關懷被針頭扎到的旅客。同時責成負責車掃作業的清潔公司，務必嚴格執行清掃工作，不得再有類似情形發生。

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