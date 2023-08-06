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首曝昔買房「頭期款」哪裡來　賴清德：跟同學借5萬、10萬

▲▼賴清德出席全國台南旅外鄉親賴清德後援會。（圖／記者李毓康攝）

▲民進黨總統參選人賴清德首度曝光昔日購屋小故事。（圖／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜今（6日）砲轟，民進黨執政社宅興辦20萬戶目標跳票，引發關注。民進黨總統參選人賴清德下午在造勢活動時首度曝光自己首次購屋的小故事說，當時他到台南也是租房子，第一次買房沒有頭期款，是找同學借5萬、10萬才達成，之後才是房屋貸款。

賴清德今天下午出席全國台南旅外鄉親賴清德後援會造勢活動時談及，年輕人在意居住的議題，他過去年輕時在外租屋，剛到台南時也是租屋，而且他首次買房時沒有頭期款，是找同學一個人借5萬、一個人借10萬才達成，所以他知道要買房的人的痛苦。

為了解決租房、買房問題，賴清德談及，他提出「全國總歸戶」、利用「房屋稅差別稅率」來涵蓋囤房稅及空屋稅的精神，藉此遏止惡意炒作。

對於實際政策，賴清德說，政府提出青年安心成家貸款加碼，由公股銀行自行減收半碼，再由政府補貼一碼，最高額度自800萬元提高至1000萬元，希望降低買房的負擔；另外就是社會住宅與租金補貼，社宅一部分是中央及地方合作興建，另一部分是包租代管，明年就會達到逾12萬戶的目標，至於包租代管部分達到8萬戶沒有問題，加起來共20萬戶，而他希望未來8年加碼興建社宅13萬戶、包租代管17萬戶。

賴清德還說，對於租金補貼的部分，目前已補貼約25萬戶，未來8年將增加25萬戶，總共擴大至50萬戶。他補充，整體來說，國際社會肯定台灣經濟表現，但政府不能只照顧大企業，也必須照顧中小企業、微型企業，對於受到影響的企業和個人，政府必須有因應對策，打造公義的社會。

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