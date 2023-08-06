賴清德競辦：社宅20萬戶明年達標　侯友宜別把批評當策略

▲賴清德競辦發言人郭雅慧。（資料照／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜今（6日）再度砲轟民進黨執政社宅興辦20萬戶目標跳票，對此，民進黨總統參選人賴清德競選辦公室發言郭雅慧反駁，總統蔡英文興辦社會住宅、社宅包租代管將在明年達到20萬戶的目標，新北市2022年至今，連續兩年社宅決標數為0戶，甚至連中央蓋了哪些社宅都不清楚，恐怕要先多做點功課，不要把口號當政見、把批評當策略。

郭雅慧表示，民進黨執政對居住政策提出具體的規劃，賴清德延續蔡英文打下的基礎，提出未來加碼推動13萬戶的社會住宅、 17萬戶的社宅包租代管，以及提供租金補貼到每年50萬戶。

郭雅慧指出，這些規劃及數量都確實衡量過需求及興辦能量，基於事實提出解方，絕不是喊喊口號而已，此外，蔡英文政府在推動社福及各項建設同時，堅守財政紀律，特別預算同樣受到民意的監督，侯友宜不應為選舉抹黑、為批評而批評。

郭雅慧批評，侯友宜口口聲聲說要推動居住正義，卻在首波提出的居住政策中，完全不見「囤房稅」的蹤跡，根本就是打假球、真包租公假正義。她指出，新北是六都中唯一沒有囤房稅的直轄市，囤房、空房也是數量最多，難道侯友宜、新北市政府不需要出來負責嗎？呼籲侯友宜不要再把口號當政見，把批評當策略，先從自己執政的縣市做起，否則就是在打假球、用口號騙選票。