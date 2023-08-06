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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民眾黨黨慶登場！　郭台銘送柯文哲10字花籃「同胞須團結」

▲▼民進黨主席賴清德、國民黨主席朱立倫、時代力量黨主席王婉諭、鴻海集團創辦人郭台銘等人致贈民眾黨黨慶花籃，其中郭台銘花籃則點名送給黨主席柯文哲。（圖／記者袁茵攝）

▲民進黨主席賴清德、國民黨主席朱立倫、時代力量黨主席王婉諭、鴻海集團創辦人郭台銘等人致贈民眾黨黨慶花籃，其中郭台銘花籃則點名送給黨主席柯文哲。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台中報導

民眾黨4週年黨慶於6日在台中舉辦，民進黨主席賴清德、國民黨主席朱立倫、時代力量黨主席王婉諭致贈花籃祝賀民眾黨，但只見鴻海集團創辦人郭台銘也致贈花籃，且對象為「柯文哲」，並寫有「同胞須團結，團結真有力」字眼。

民眾黨4週年黨慶於6日下午2時30分在台中國際展覽館登場，民眾黨主席柯文哲與諸多黨員、支持者到場相挺，只見約莫2時左右，現場座位已經坐到半滿，而諸多黨員也穿著民眾黨背心與會。

而舞台前方則擺放各界人士致贈的花籃，包括同黨的金門縣長陳福海、民進黨主席賴清德、國民黨主席朱立倫致贈「圓滿成功」和「圓滿順利」花籃，以及時代力量黨主席王婉諭致贈寫有「不只超越藍綠，黑白更要分明」花籃，諷刺意味滿滿。

不過，無論是賴清德、朱立倫或王婉諭，對象都是祝民眾黨4週年黨慶活動，但只見中間還擺放一盆百合、黃玫瑰花籃，是郭台銘以永齡基金會創辦人名義贈與，而致贈對象則是點名「柯文哲主席」，並寫上「同胞須團結，團結真有力」，似乎有意暗指團結合作。

▲▼民進黨主席賴清德、國民黨主席朱立倫、時代力量黨主席王婉諭、鴻海集團創辦人郭台銘等人致贈民眾黨黨慶花籃，其中郭台銘花籃則點名送給黨主席柯文哲。（圖／記者袁茵攝）

▲▼民進黨主席賴清德、國民黨主席朱立倫、時代力量黨主席王婉諭、鴻海集團創辦人郭台銘等人致贈民眾黨黨慶花籃，其中郭台銘花籃則點名送給黨主席柯文哲。（圖／記者袁茵攝）

▲▼民進黨主席賴清德、國民黨主席朱立倫、時代力量黨主席王婉諭、鴻海集團創辦人郭台銘等人致贈民眾黨黨慶花籃，其中郭台銘花籃則點名送給黨主席柯文哲。（圖／記者袁茵攝）

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