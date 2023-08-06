糗！陳時中助講喊「陳建仁總統」　吳思瑤出槌報錯名

▲賴清德下午出席全國台南旅外鄉親賴清德後援會 。（圖／記者李毓康攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨總統參選人賴清德今（6日）下午出席全國台南旅外鄉親賴清德後援會，會中出現一段小插曲，擔任主持人的民進黨立委吳思瑤介紹致詞嘉賓時，誤將衛福部前部長陳時中喊成與會的外交部前部長陳唐山，而陳時中登台致詞時，也誤稱行政院長陳建仁為「陳建仁總統」，引發現場哄堂大笑。

賴清德今天下午出席全國台南旅外鄉親賴清德後援會，包括立委參選人謝佩芬、王閔生、苗博雅等人均與會，現場也邀請後援會總會長林財傳、醫師吳樹民、陳唐山、陳時中、民進黨前黨主席卓榮泰等政要致詞。

有趣的是，吳思瑤會中介紹陳時中登台時，談及「接下來這位貴賓，是我們永遠的指揮官，我們的鋼鐵部長陳唐山」，一同擔任主持人的民進黨立委羅致政連忙補充「陳時中部長」，吳思瑤則發現自己失誤，驚叫出聲，隨即跑向陳時中致歉。

陳時中則打趣說道，今天覺得很高興，讓全台灣最美麗、最有魅力、最會主持的人講錯話，過去從未看過吳思瑤講錯話，可能自己讓她太緊張，太開心就喊錯人了。不過，陳時中稍後致詞時分享一段與陳建仁的對話時，也口誤稱「陳建仁總統」，逗樂現場的支持者們，而陳時中自我緩頰說，他跟吳思瑤一樣，想到自己愛的人，就會說錯話。