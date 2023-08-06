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探索紙藝奧秘！紙模大師花蓮開課　陳文泰：做得好耐心是關鍵

▲▼享譽國際的紙模藝術家陳文泰老師，帶領大小朋友們一同探索紙藝的奧秘。（圖／花蓮市公所提供，下同）

▲享譽國際的紙模藝術家陳文泰老師（前中），帶領大小朋友們一同探索紙藝的奧秘。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

豐富市民的文化生活，花蓮市公所5日特別邀請享譽國際的紙模藝術家陳文泰老師，帶領大小朋友們一同探索紙藝的奧秘，創造出惟妙惟肖的立體貓頭鷹紙模作品。市長魏嘉彥也到場並和參加的民眾一起動手做，他表示，未來市公所會透過舉辦各類活動，並持續邀請各界的專業老師來開課，提供花蓮在地民眾學習及發想創意的平台。

▲▼享譽國際的紙模藝術家陳文泰老師，帶領大小朋友們一同探索紙藝的奧秘。（圖／花蓮市公所提供，下同）

「動物紙模型藝術」活動在花蓮市立圖書館兒童館舉辦，上下午各有一場，上午是親子組，做的是貓頭鷹頭套，下午則是以國小5年級至國中學生為對象，做的是約高30公分的立體貓頭鷹擺飾。

▲▼享譽國際的紙模藝術家陳文泰老師，帶領大小朋友們一同探索紙藝的奧秘。（圖／花蓮市公所提供，下同）

▲陳文泰引導大小朋友從最基礎的紙張選材、剪裁技巧、黏貼組裝，到最後完整呈現。

陳文泰老師引導民眾們從最基礎的紙張選材、剪裁技巧、黏貼組裝，到最後完整呈現，大小朋友還可以透過彩繪，完成獨一無二的貓頭鷹。所有人跟著老師的說明，小心翼翼的完成每一個步驟，而紙張在老師的引導下，化身成為生動的貓頭鷹。

▲▼享譽國際的紙模藝術家陳文泰老師，帶領大小朋友們一同探索紙藝的奧秘。（圖／花蓮市公所提供，下同）

陳文泰表示，「製作紙模型最關鍵的就是耐心」。他說，10多年前意外接觸到國外玩家竟然用紙，就能完成精緻的模型，於是一頭栽進此領域，希望能夠透過教學推廣這項技術，讓大小朋友學習獲得簡單的材料，來完成自己喜歡的模型。

▲▼享譽國際的紙模藝術家陳文泰老師，帶領大小朋友們一同探索紙藝的奧秘。（圖／花蓮市公所提供，下同）

魏嘉彥表示，這次特別邀請到陳老師到花蓮來進行紙模型教學，正好8月4日是「國際貓頭鷹意識日」，課程也結合花蓮市地景風貌，以進豐生活園區的「貓頭鷹」主題公園作為紙模型主題，希望透過親手製作紙模型，讓參與者親近了解花蓮市地景主題公園，同時增進保育意識，並推廣紙模型藝術。花蓮市公所未來也會持續提供多樣化的文化活動，豐富市民的生活。

▲▼享譽國際的紙模藝術家陳文泰老師，帶領大小朋友們一同探索紙藝的奧秘。（圖／花蓮市公所提供，下同）

參加的民眾在課程中都與陳文泰老師有近距離互動，大小朋友在這個輕鬆有趣的環境中，感受到創作的樂趣，更創造出自己獨特的紙藝作品，大家拿著完成的立體貓頭鷹，開心的笑了，同時有著滿滿成就感。

陳文泰老師是專業且富有經驗的紙藝設計師，擁有超過十五年的紙藝創作經歷。擅長利用各類型的紙材料，量身打造各式精緻的立體模型。作品風格多元，涵蓋知名的電影、動漫角色以及原創設計，每一件作品都充滿創意與技巧，他也曾做出兩公尺比人還高的機器人，獲得電視媒體的報導與讚譽。而他作品已經在各地活動成為亮點之外，已經成為裝置藝術和地景。
 

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