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戒癮者為康復努力！重返社會常陷孤獨與疏離　支持陪伴是關鍵

▲▼玉里醫院成癮精神科簡祥哲心理師表示，藥癮者在重返社會時經常遭遇歧視和偏見，阻礙他們重新融入社會的步伐。（圖／玉里醫院提供，下同）

▲玉里醫院成癮精神科簡祥哲心理師表示，藥癮者在重返社會時經常遭遇歧視和偏見，阻礙他們重新融入社會的步伐。（圖／玉里醫院提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

藥物成癮是一個全球性的社會問題，而成癮者重返社會的過程更是一個充滿挑戰和困難的旅程。當藥癮者努力戒除藥物並尋求康復時，他們往往面臨著各種困境和障礙，包括受到歧視、不被信任、孤獨感以及與社會的疏離感，在這個過程中，家人、朋友和藥癮醫療團隊的協助至關重要。

▲▼玉里醫院成癮精神科簡祥哲心理師表示，藥癮者在重返社會時經常遭遇歧視和偏見，阻礙他們重新融入社會的步伐。（圖／玉里醫院提供，下同）

衛生福利部玉里醫院成癮精神科簡祥哲心理師表示，藥癮者在重返社會時經常遭遇歧視和偏見，使得他們很難獲得機會展示自己的改變和成長，這種歧視不僅會給藥癮者帶來心理上的傷害，也阻礙他們重新融入社會的步伐。社會大眾應該給予藥癮者機會展現他們的價值和能力，讓他們感受到支持和理解。

▲▼玉里醫院成癮精神科簡祥哲心理師表示，藥癮者在重返社會時經常遭遇歧視和偏見，阻礙他們重新融入社會的步伐。（圖／玉里醫院提供，下同）

▲藥癮醫療團隊的協助是藥癮者重返社會的關鍵，能夠提供所需的身心支持和治療。

而藥癮者在重返社會時經常感到孤獨和疏離，在他們的戒癮旅程中，可能失去了許多原本親近的人和社交圈子，簡祥哲心理師指出，這種孤獨感和疏離感使藥癮者更加容易陷入情緒低落和心理困境，家人、朋友和社會的支持和陪伴，對於他們重建社交關係和建立新的人際網絡，至關重要，應該與他們保持聯繫，給予情感上的支持，並鼓勵他們參與社區活動和康復支持團體，重新建立起社會連結。

▲▼玉里醫院成癮精神科簡祥哲心理師表示，藥癮者在重返社會時經常遭遇歧視和偏見，阻礙他們重新融入社會的步伐。（圖／玉里醫院提供，下同）

玉里醫院成癮精神科陳興剛主任表示，藥癮醫療團隊的協助是藥癮者重返社會的關鍵，專業的醫療團隊能夠提供藥癮者所需的身心支持和治療。醫療團隊能夠幫助藥癮者理解成癮的原因，提供有效的戒癮治療方案，並提供持續的康復監護。除此之外，還能提供心理輔導和職業指導，幫助藥癮者重新建立自信和穩定的生活模式，所以不論是政府和民間，應該重視藥癮醫療團隊的角色，並提供足夠的支持和資源，以便能夠持續提供優質的服務。

每個戒癮者，都正為自己的康復而努力，值得尊重和支持，大眾應該破除刻板印象和偏見，給予更多的關愛和理解，給他們一個重返社會的機會，重燃希望，迎接新的人生。

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