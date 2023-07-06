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藝術家被控性侵13歲乾女兒　最重可判30年...律師：關鍵是證人

▲▼謝姓藝術家遭指控性侵，受害女的母親去年在臉書就曾公開譴責。（圖／Facebook）

▲謝姓藝術家遭指控性侵，受害女的母親也轉發貼文，指名道姓公開譴責。（圖／Facebook）

記者陳宏瑞／高雄報導

一名謝姓藝術家近日遭一篇 #MeToo文章指控，涉嫌在23年前對乾女兒性侵及強拍裸照、乳頭特寫。律師洪永志表示，性侵未滿14歲女子已涉刑法的加重強制性交罪，刑責7年起跳，刑責最重可達30年，而且追訴期長達30年，不過，洪永志認為，這起案件最關鍵在於「舉證」，被害人如果在案發當年曾和朋友或親人告知遭侵犯的經過，則可當成「情況證據」作為補強。

受害女子在臉書發文指控，自己第一次被性侵年僅13歲，才國小畢業。當時謝姓藝術家收她做乾女兒，稱為了讓她接受更好的國中教育，可以遷戶籍、住進他的小房間，不料這卻成了噩夢的開始。被害女起先遭性騷，後來就是性侵，一度每晚都不敢睡，熬夜和網友聊天，到學校才敢睡覺，導致上學期成績出來，一蹋糊塗的狀況被家人責罵。

▲▼謝姓藝術家遭指控性侵，受害女的母親去年在臉書就曾公開譴責。（圖／Facebook）

▲謝姓藝術家遭指控性侵，受害女的母親去年就在臉書指名道姓公開痛罵。（圖／Facebook）

後續，她透過一位阿姨跟媽媽坦承此事，卻在第一時間遭到懷疑，甚至認為她是為成績差找藉口。不過，在她傷心地堅稱是實話時，母親有選擇相信，但仍希望對父親隱瞞此事，於是她就答應，暫時當做什麼事都沒發生。

由於事隔23年，隨著被害女公布謝男惡行後，外界也關注是否可追究謝姓藝術家的法律責任。律師洪永志認為，原本此案可能涉及「兒少性剝削防治條例」，但案發當年此條例尚未通過，不過，如果被害人的指控為真，則謝姓藝術家恐已涉犯性侵未滿14歲女子的加重強制性交罪，刑責7年起跳，依一罪一罰計算，刑責最重可達30年，而且追訴期長達30年。

洪永志認為，這起案件最關鍵在於「舉證」，因為性侵案件通常只有當事2人在場或知情，除非案發當年，被害人曾和朋友或親人告知遭侵犯的經過，例如一邊哭一邊描述遭侵犯的過程等，或寫下筆記，則可當成「情況證據」，作為證據的補強。

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