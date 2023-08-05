重要民俗「六房媽過爐」　斗南股烏瓦磘紅壇今動土

▲六房天上聖母斗南股烏瓦磘紅壇新建工程動土大典，依循古禮焚香祈福、持鏟動土，祈求工程平安順利，提供信眾舒適安全的參拜空間。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

六房天上聖母無固定廟宇供奉，是由5股34庄輪流新設「紅壇」供奉1年，而113-114年度斗南股烏瓦磘紅壇新建工程動土典禮今（5）日舉行，雲林縣長張麗善、斗南股烏瓦瑤爐主林來勤、六房媽會理事長徐萬成等人，依循古禮焚香祈福、持鏟動土，祈求工程平安順利，提供信眾舒適安全的參拜空間。

「宗教是穩定社會的重要力量」雲林縣長張麗善說，尤其六房天上聖母遷移式的過爐方式，期間凝聚了雲林5股36個庄頭信眾向心力，也希望六房媽遷移式過爐這項重要無形文化資產，能在中華民國六房媽會用心記錄、保存下，留給下一代更多宗教文化歷史記憶。

▲六房天上聖母斗南股烏瓦磘紅壇新建工程動土大典，依循古禮焚香祈福、持鏟動土，祈求工程平安順利，提供信眾舒適安全的參拜空間。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

斗南股烏瓦磘紅壇爐主林來勤表示，烏瓦瑤約25年輪值一次，大家都非常期待，很榮幸能夠擔任爐主，除了感謝參與動土典禮的所有貴賓，更感謝烏瓦瑤里民及所有志工的幫忙；紅壇動土後，相關工作會陸續進行。

六房天上聖母係由過溪股、斗南股、土庫股、五間厝股、大北勢股共5股34庄，輪流新設「紅壇」供奉，每年更換紅壇的儀式即為「過爐」。雲林縣政府於2013年即公告登錄「雲林六房媽過爐」為本縣無形文化資產，2017年在六房媽會與縣府的共同努力下，更通過文化部文化資產局指定「重要民俗」認證。

▲六房天上聖母斗南股烏瓦磘紅壇新建工程動土大典，依循古禮焚香祈福、持鏟動土，祈求工程平安順利，提供信眾舒適安全的參拜空間。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

