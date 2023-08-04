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用善心關懷！　張麗善化身愛心廚神...為植物人溫馨圓夢

▲雲林縣長張麗善、飛雀餐桌行動老闆謝宜澂擔任一日圓夢主廚，一起為植物人家庭烹飪愛心料理。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣長張麗善、飛雀餐桌行動老闆謝宜澂擔任一日圓夢主廚，一起為植物人家庭烹飪愛心料理。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

創世基金會斗六院今（4）日邀請雲林縣長張麗善、飛雀餐桌行動老闆謝宜澂擔任一日圓夢主廚，一起為植物人家庭烹飪愛心料理，幫在斗六安養林先生的爸爸慶祝父親節及77歲生日；縣長張麗善在愛心牆寫下「用愛心照亮世界、用善心關懷植物人」，呼籲社會大眾能一起關懷植物人，幫助弱勢。

林先生從小受智能障礙及癲癇病痛之苦，多年前因癲癇發作，不幸倒下成為植物人狀態，年幼喪母，兄弟姊妹相繼過世，所有照料都由76歲的老父親，獨自扛起，林爸爸本身患有心律不整，曾在家昏倒三次無人知曉，面對照護及經濟雙重重擔，壓得快喘不過氣，與兒子一起過節慶祝更是遙不可及的夢想。

今日創世斗六院特別邀請林爸爸來到活動現場，品嚐圓夢主廚謝宜澂特製的豐盛佳餚。縣長張麗善表示，創世基金會照顧許多植物人，為許多家庭分憂解勞，喘息的機會，她非常敬重創辦人曹慶，感謝創世斗六院持續不斷奉獻愛心，讓植物人及植物人家庭能獲得支持的力量。

▲雲林縣長張麗善、飛雀餐桌行動老闆謝宜澂擔任一日圓夢主廚，一起為植物人家庭烹飪愛心料理。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣長張麗善、飛雀餐桌行動老闆謝宜澂擔任一日圓夢主廚，一起為植物人家庭烹飪愛心料理。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

張麗善指出，林先生長期臥床，但每個孩子都是父母親的心頭肉，都爸媽的寶貝，林爸爸多年來不放棄照顧，對他的愛不曾減少，讓人感動，今天很高與能跟名廚謝宜澂一起幫助林先生圓夢，為林爸爸準備精緻又充滿愛的料理，一起祝福林爸爸父親節及生活快樂。

創世斗六院安養42位植物人，到宅服務100多個家庭，每日需提供植物人6餐的營養餐食，雲林偏鄉地區資源相對匱乏，為籌募植物人安養服務經費，這次結合雲林在地農特產，與永興菓舖聯名推出鳳梨義賣品，民眾可定期定額幫助植物人膳食經費，細水長流支持植物人安養服務，請洽愛心專線(05)537-7855。

►聽Podcast #我在案發現場

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