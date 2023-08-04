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零失竊「護柚專案」再啟動！　斗六警41條巡邏路線密布安全網

▲斗六警分局召集各文旦產銷班、柚農及舉辦護柚專案座談會，宣勢警方112年度執行護柚專案勤務正式啟動。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲斗六警分局召集各文旦產銷班、柚農及舉辦護柚專案座談會，宣勢警方112年度執行護柚專案勤務正式啟動。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

斗六文旦柚因品質佳、經濟價格高，名氣享譽海內外，容易成為宵小覬覦的目標，斗六警分局為守護柚農一整年的心血，即將啟動護柚專案。為使此次專案能更嚴謹、達成零失竊目標，特別召集各文旦產銷班、柚農及關心柚農之各級長官舉辦護柚專案座談會，宣勢警方112年度執行護柚專案勤務正式啟動。

護柚座談會除斗六分局分局長黃念生率同仁到場外，警察局副局長陳瑞金、刑警大隊長王嘉華亦蒞臨參與，展現警方對護柚勤務之重視。分局長黃念生說明，針對本年度護柚專案，警方規劃41線護柚專線巡邏，且加強中午及夜間、深夜農民休息時間之巡邏，並商請轄內巡守隊及警察局直屬隊協助安全維護，以守護柚農們的心血。

分局長黃念生表示，往年警方「護柚專案」都有很好的執行成效，去年更達成「零失竊」佳績，員警的辛勞深獲產銷班及柚農的肯定，今年警方也會努力達成，往後逐年文旦採收期警方會持續本項工作，另農民針對各項季節性農產品，如有防竊需求歡迎向分局或當地派出所反應，分局將規劃防竊勤務因應。

▲斗六警分局召集各文旦產銷班、柚農及舉辦護柚專案座談會，宣勢警方112年度執行護柚專案勤務正式啟動。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲斗六警分局召集各文旦產銷班、柚農及舉辦護柚專案座談會，宣勢警方112年度執行護柚專案勤務正式啟動。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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