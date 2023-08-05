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大陸 大陸焦點 特派現場

大陸7月因災「死亡失蹤147人」　災情波及1601萬人

▲▼北京暴雨淹水。（圖／路透社）

▲大陸近期多地遭暴雨侵襲。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸多地近日碰上暴雨襲擊，導致許多村莊突發洪災，大水沖毀不少房屋建物，居民流離失所。官方5日最新通報指出，7月的自然災害受災超過1601萬人，因災死亡失蹤147人，直接經濟損失411.8億元人民幣（約新台幣1749.44億元）。

據央視新聞表示，近日，大陸應急管理部會同工業和信息化部、自然資源部、住房城鄉建設部、交通運輸部、水利部、農業農村部、國家衛生健康委、金融監管總局、國家統計局、中國氣象局、國家糧食和儲備局、國家林草局、中國紅十字會總會、國鐵集團等部門和單位，對2023年7月全國自然災害情況進行了分析。

報導稱，7月份，大陸自然災害以洪澇、颱風、地質災害和乾旱災害為主，風雹、地震、沙塵暴和森林火災等也有不同程度發生。

報導指出，各種自然災害共造成1601.8萬人次不同程度受災，因災死亡失蹤147人，緊急轉移安置70.3萬人次；倒塌房屋4300間，嚴重損壞8400間，一般損壞4萬間；農作物受災面積3134千公頃；直接經濟損失411.8億元（人民幣，下同）。

▲▼北京暴雨淹水。（圖／路透社）

從災害損失看，7月份為今年以來災害損失最重月份，受災較重的省份有福建、重慶、北京、河北、內蒙古等。

針對華北、黃淮、四川地區強降雨，通報指出，洪澇和地質災害造成703.4萬人次不同程度受災，因災死亡失蹤142人，倒塌房屋2300餘間，直接經濟損失157.8億元。

至於杜蘇芮颱風在東南沿海的災害，官方則表示，造成福建、浙江、安徽、江西、廣東等地291萬人不同程度受災，緊急避險和轉移安置76.8萬人，損壞房屋1.5萬餘間，直接經濟損失147.4億元。

上述資料是7月的統計成果，還未涉及8月初的京津冀、黑龍江、吉林等地暴雨災情。

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