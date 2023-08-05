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大陸 大陸焦點 特派現場

單親媽愛漂亮「賣2房砸3000萬」做美容　結果臉變形了

小麗（左）已到派出所報案。（圖／百度）

▲單親媽媽小麗砸重金美容，結果令她崩潰了。（圖／翻攝自百度）

圖文／CTWANT

中國杭州一名擔任幼教老師的單親媽媽小麗，從2019年開始在美容館消費，4年來賣了2間房，又把老父母的房子也拿去抵押，前前後後花了人民幣700多萬（約台幣3100萬）以上在美容館，但是不但沒有效果，有些身體狀況反而更嚴重，還因為臉部注射而造成變形，讓她相當後悔。

綜合陸媒報導，小麗說自己一開始做的只是艾灸，但認識了美容館的葉姓女老闆之後，葉女不停推銷她各種美容養生項目。根據小麗提供的聊天紀錄及清單發現她這4年除了整容填充之外，大部份的錢都砸在養生方面，像是肝臟排毒、腸道排毒、血液排毒等等，還買了一堆保健藥品。

葉老闆一天到晚說小麗的身體需要調理，還介紹「風水大師」說要給小麗一些「能量」、讓她調整風水。從葉老闆和小麗4年的對話記錄發現，幾乎都是推薦養生，但是當小麗說沒有效果，甚至狀況更糟，葉老闆卻說要繼續調養才能看到效果。

單親媽愛美！4年賣2房砸3000萬做美容　結果臉變形了…

▲小麗和葉老闆的對話記錄。（圖／百度）

小麗表示，葉老闆有一台不知名的身體健康檢測儀器，檢查後說自己身體有問題，她相信對方說法，2020年將人民幣360萬（約台幣1590萬）的房子賣了，隔年又賣了人民幣21萬（約台幣93萬）的小套房，去年還把父母的房子拿去抵押了人民幣260萬元（約台幣1150萬），加上其他開銷，共花了超過700萬元在這間店。

小麗直到日前終於醒悟，將自己的經歷爆出來，並說很多養生項目都是在飯店或民宿裡面做的，其中有一次是在上海做醫美，後來她查到這間上海業者根本沒有行醫資格，購買的藥品也沒有經過核准，「現在回想起來真的是一場惡夢！」小麗說。

不過葉老闆否認自己的店有做醫美，還反控小麗所有做的養生項目都是她自己同意的，有的甚至是小麗自己要葉老闆推薦的，至於介紹「風水大師」只是讓小麗去做健康檢查，小麗自己要賣房、貸款，是她自己的事。

葉老闆還說：「我算了一下，她在店裡還有2萬多的項目沒做，如果她覺得哪裡不滿意，我可以退給她，希望她能好好和我溝通。」

不過，小麗找了律師，在前日（8/3）以涉嫌銷售假藥罪、詐騙罪、非法行醫罪向轄區派出所報案。律師表示，警方已經開始調查，尚未決定是否立案。

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