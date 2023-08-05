義大利擬退出一帶一路　陸外交部：惡意炒作損人不利己

▲中國國家主席習近平。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸外交部網站4日以發言人問答的方式，回應近日熱炒的義大利將不再延期共建「一帶一路」合作文件，退出「一帶一路」話題。外交部嗆，一些勢力持續惡意炒作，將中義共建「一帶一路」文化交流和經貿合作政治化，干擾合作、製造割裂，是逆歷史潮流而動，損人不利己。

大陸外交部網站發出新聞稿顯示，有記者問，媒體報導稱，義方考慮不再延期共建「一帶一路」合作文件，希望義中關係不受影響，願繼續加強對中合作。中方對此有何回應？

大陸外交部發言人表示，中義共建「一帶一路」合作是兩國基於歷史文化淵源和現實發展需要作出的正確選擇。簽署共建「一帶一路」合作文件極大激發了雙方合作熱情和潛力。5年來，雙邊貿易額增長42%，去年達到近800億美元；義大利先後擔任上海進博會、海南消博會主賓國，眾多產品進入中國市場；兩國合建大型郵輪，在非洲、中東、拉美開展第三方市場合作；義成為最受中國遊客歡迎的赴歐旅遊目的地，眾多藝術展演在華廣受歡迎。

大陸外交部發言人強調，一些勢力持續惡意炒作，將中義共建「一帶一路」文化交流和經貿合作政治化，干擾合作、製造割裂，是逆歷史潮流而動，損人不利己。中方提出「一帶一路」倡議10年來，堅持共商共建共享原則，已同150多個國家和30多個國際組織簽署200餘份合作文件，在全球範圍內拉動近萬億美元投資規模、形成3000多個合作項目、為共建國家創造42萬個工作崗位。

大陸外交部稱，世界銀行統計，中長期看共建「一帶一路」合作將幫助全球近4000萬人擺脫貧困。事實充分證明，共建「一帶一路」合作符合世界發展需求，順應國際社會期待，始終保持強大韌性和旺盛活力。中方願同共建國家一道推動「一帶一路」高質量發展，為促進全球可持續發展和不同文明交流互鑑繼續作出更大貢獻。

此前，義大利有意退出參與「一帶一路」計劃的傳聞近期不絕於耳。2日有義大利媒體報導，羅馬政府最快於9月底宣布有關決定，並改為在能源、農業和運輸等方面與中國發展新合作關係。

義大利國防部長克羅塞托（Guido Crosetto）公開稱，4年前加入中國「一帶一路」倡議是「即興而差勁」的決定，幾乎未有促進出口，需考慮如何退出倡議。