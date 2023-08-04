5名大陸公民入境俄羅斯遭「野蠻執法」　陸駐俄使館要求給個滿意答覆

▲位於莫斯科「友誼街」的大陸駐俄羅斯大使館。（圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

5名大陸公民7月29日擬自駕從哈薩克斯入境俄羅斯時遇阻，不僅被註銷旅遊簽證，還被拒絕入境。事件發酵後，大陸駐俄使館領事人員一面安撫當事人情緒，另方面在第一時間向俄方了解情況，並根據當事人求助內容，要求俄羅斯再次協助給予簽證及提供入境便利。

經過使館人員2日觀看民眾提供的影片，內容顯示，俄邊防人員對其進行長達4小時反覆審查，過程冗長且缺乏根據。大陸使館相關部門分別對俄羅斯外交部、聯邦邊防總局及聯邦安全總局等部門提出交涉並明確指出，俄方在此次事件中出現的野蠻執法、過度執法行為嚴重損害中國公民合法權益，與當前中俄關係友好大局不符，與兩國日益密切的人員友好交流趨勢不符。

大陸駐俄羅斯使館也要求俄羅斯立刻查明事件原因，採取積極措施，全力消除惡劣影響，並保證此後不再發生類似事件，充分尊重和保障中國公民尊嚴與合法權益。

對此，俄羅斯相關單位稱，整起事件為單一事件，「俄方歡迎中國公民赴俄，對中國公民無任何歧視性政策和行為。經初步覈實，出現拒絕入境情況原因是，相關中國公民簽證申請的前往目的地與實際目的地不符，違反俄相關法律規定。」

不過，大陸駐俄羅斯使館仍要求俄方進一步調查邊檢人員過度執法行為，「給中方一個滿意的答覆。」

大陸駐俄羅斯使館也提醒民眾，在赴俄旅遊、經商、留學期間，「一旦遇到損害我公民尊嚴及合法權益等情況，請及時同中國駐俄使領館聯繫，中國駐俄使領館將全力履行領保職責，維護我公民安全與合法權益。」