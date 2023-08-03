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2023國際母乳哺育週　南投縣府推動企業打造友善哺乳環境

▲南投縣企業響應2023國際母乳哺育週，推動優質職場哺育環境。（圖／南投縣政府提供）

▲南投縣企業響應2023國際母乳哺育週，推動優質職場哺育環境。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

每年8月的首周為「國際母乳哺育周」，今年主題為「促進母乳哺育－為職場家長創造改變」；南投縣衛生局為營造友善職場環境、響應哺乳周，近年與縣府社會及勞動處合作，推動各級學校、醫療院所及企業職場自願性設置109處哺集乳室，其中100人以上企業設哺集乳室有79處，佔全縣47%。

其中「環鴻科技股份有限公司」獲有親善哺集乳室認證，該公司醫務室護理師張瑞靜表示，公司很支持職場媽媽持續哺（集）乳：除草屯廠有設置哺集乳室，去（111）年也增設南崗廠的哺（集）乳室，讓女性員工在產後能持續哺乳，並提升回到工作崗位的意願。

▲南投縣企業響應2023國際母乳哺育週，推動優質職場哺育環境。（圖／南投縣政府提供）

縣府衛生局長陳南松表示，依《公共場所母乳哺育條例》，南投縣應設置哺集乳室之特定公營場所、觀光飯店計有60處，如今又有多所企業、學校和醫院加入行列；衛生局每年定期請專家委員實地輔導訪查，鼓勵企業雇主辦理認證，並透過國家政策、衛生系統（如母嬰親善醫療院所）、工作職場（如帶薪休假政策、友善職場哺乳環境），呼籲企業雇主支持媽媽哺乳、協力營造母乳哺育全面友善環境，讓職場媽媽能持續哺乳到6個月。

▲南投縣企業響應2023國際母乳哺育週，推動優質職場哺育環境。（圖／南投縣政府提供）

草屯鎮衛生所醫師兼主任簡宏謀本身也是資深婦產專科主任醫師，他表示母乳是上天賜給寶寶最好的食物，鼓勵職場媽媽上班後不要放棄哺育母乳的機會，並提供幾個小技巧供上班族參考：復職前先與家人討論寶寶的餵食計畫、向同事或上司請教哺乳經驗，並在上班尋找適合集乳的空間，每隔4小時擠出奶水，下班時間也要持續排出奶水，以促進奶水分泌。

作為母親的民眾如有任何哺乳相關問題，可至國民健康署孕產婦關懷網站（https://mammy.hpa.gov.tw/）查詢、撥打孕產婦關懷專線0800-870870、或直接洽詢縣內母嬰親善醫院或自己的產檢院所，讓醫護人員協助媽媽順利哺乳。

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