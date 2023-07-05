▲打造便捷生活！新北攜手企業共創智慧城市。新北市政風處長尹維治（右1）、 廉政署副署長沈鳳樑（右4）、新北市副市長陳純敬（右5）、新北市經發局長何怡明（左1）。（圖／新北市政風處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為實踐「安居樂業」的施政理念，並積極響應全球未來智慧永續的發展趨勢，新北市政府於4日在新店寶高智慧產業園區舉辦「智慧城市企業服務廉政平臺交流座談」，協助企業誠信治理，共同打造簡政便民的智慧城市。新北市副市長陳純敬、法務部廉政署副署長沈鳳樑、新北市電腦商業同業公會、新北市工業會及寶高智慧產業園區等產業界人士也共襄盛舉，展現對廉政平臺及公私夥伴關係的重視。

副市長陳純敬表示，為加速廠商落實投資新北，新北市政府自2019年推動「招商一條龍」，於企業投資過程專案協助跨局處溝通協調，降低溝通成本及提升行政效率，截至2023年6月16日為止，落實投資件數221件，落實投資金額逾4100億元，創造逾8.7萬個就業機會；並且結合智慧科技的創新與應用，建立智慧政府，達到永續發展的目標，近3年來獲得無數國內外獎項。

▲新北市副市長陳純敬致詞。

除此，新北市境內的資訊科技企業更是市府的重要夥伴，因此新北市政府成立「新北智慧城市企業服務廉政平臺」，透過平臺運作及各界產業合作下，不僅成功建立公私部門對話機會，也讓企業營運更加順利，攜手締造安居樂業的新北市，共創繁榮。

法務部廉政署副署長沈鳳樑說明廉能是國家競爭力與優質投資環境的關鍵，廉政工作的推動，不能僅侷限在政府部門，也希望讓「誠信」可以深入企業，成為企業文化重要的一環。誠如交流座談的宗旨「簡政便民，共創雙贏」，透過公私部門協力交流，讓公部門持續創新，推動簡政便民措施，亦使企業能在良善的環境中發展茁壯，創造雙贏的局面。

▲貴賓與現場與會來賓合照。新北市政風處長尹維治（右1）、新北市副市長陳純敬（右4）、廉政署副署長沈鳳樑（右5）、新北市經發局長何怡明（左1）。

跨域座談由新北市政府經濟發展局局長何怡明主持，法務部廉政署副署長沈鳳樑、數位發展部數位產業署主任秘書黃雅萍、經濟部工業局副組長陳慧英及新北市工業會名譽理事長白文亮擔任與談人，共同針對「促進企業升級轉型之輔導便民措施」、「推動企業單一服務窗口之資訊透明機制」及「強化公私部門廉潔誠信內部管理機制」等議題進行意見交流，期使政府機關攜手企業共同打造智慧城市與便捷的市民生活。

本次座談會特別邀請遠傳電信資訊暨數位轉型科技群協理張文津，及南亞科技股份有限公司副總經理吳志祥，分享智慧淨零碳排、推動永續經營及誠信透明實踐等經驗，提供與會企業嘉賓標竿學習參考。