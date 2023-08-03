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前鎮漁港81億改建挨轟　陳其邁再開砲：高雄討海人那麼不值嗎？

▲▼高雄前鎮漁港改建案經費引發爭議。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄前鎮漁港改建案經費引發爭議。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄前鎮漁港向中央申請3000萬元進行改建，結果獲得行政院高達81億元補助，引發爭議。高雄市長陳其邁今（3）日再開砲表示，照顧漁民應該是不分藍綠，大家共同來做的事情，難道高雄的討海人就那麼不值嗎？難道他們就不重要嗎？他強調，不要選舉到了硬要分藍綠，把一樁能讓人民生活改善、建設增加的事情抹黑，他非常不以為然。

針對前鎮漁港改建爭議，陳其邁今日重申，高雄的遠洋漁業占全台灣的87%（年產量、產值分別占全台92％及87％），在餐桌上吃到遠洋的魚，幾乎都是高雄漁民辛辛苦苦出海搏命的漁貨。這些漁民回到前鎮漁港，要面對一個已經50年，破破爛爛、不符合衛生標準的漁港，不管是本國籍、外國籍漁民，連上岸要洗個澡都不行，地板非常髒亂。

▲▼高雄市長陳其邁。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲陳其邁針對前鎮漁港爭議，再度重申「地方的需求不應該分藍綠」。（圖／記者賴文萱翻攝）

陳其邁說，每次歐盟官員來做檢查的時候，漁民們都膽顫心驚，因為漁市場若沒有改善，有些外銷的漁貨就沒辦法順利出口，「當所有國家都要求HACCP衛生標準的時候，我們還停留在50年前的漁貨標準，試想漁民情何以堪？」

他強調，地方的需求不應該分藍綠，只要對民眾有利的事情都應該要去做，前鎮漁港就是一個最好的例子。從民國108年的5月，當時高雄市的高雄區漁會，跟高雄市政府去函中央，同年10月29日，蘇院長來高雄視察時就指示增加預算。

民國109年5月1日，當時還是韓市長在任、國民黨主政的時候，農委會就去函國發會把預算增加到40億的規模，這些都是在地方是國民黨執政，他在中央擔任行政院副院長的事。

陳其邁重申，「我們知道高雄前鎮漁港漁民的需求，所以中央地方合作，讓農民、漁民能夠受到最好的照顧，不要選舉到了，硬要分藍綠，把一樁大家共同合作，來讓人民生活能夠改善、建設能夠增加的事情，硬把他抹黑，甚至到昨天晚上，還一直持續在散播這種似是而非的言論。」

▲▼高雄前鎮漁港改建案經費引發爭議。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄前鎮漁港全面翻修後，目標成為世界一流的遠洋漁業基地。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄前鎮漁港改建案經費引發爭議。（圖／記者賴文萱翻攝）

他再次強調，照顧漁民應該是要不分藍綠，大家共同來做的事情，難道高雄的討海人就那麼不值嗎？難道他們就不重要嗎？所以假如說把這個硬要做選舉的操作，是不是說當國民黨的候選人當選之後，這80億的漁港建設經費要取消呢？

他並提到高雄捷運經費問題，他說，大台北都會區已經拿6775億的補助，請聽清楚6775億元的捷運建設預算補助，高雄、其他縣市在後面苦苦追趕，是不是國民黨的候選人當選之後，這些補助也要取消呢？「這個對高雄人來講，對高雄的討海人來講情何以堪，他們都不重要，討海人的生命不重要，討海人的建設不重要，我沒辦法認同，我相信高雄所有的漁民也沒有辦法認同。」

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