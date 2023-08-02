「81億元打造」前鎮漁港長這樣　漁業署公布施工前後對照圖

▲高雄前鎮漁港整體建設完工圖。（圖／漁業署提供）

記者楊惠琪／台北報導

高雄市前鎮漁港向中央申請3000萬元進行小幅度改建，結果獲得行政院高達81億元補助，連日引發討論，外界指81億元經費是來自行政院的前瞻預算，農業部漁業署今（2日）澄清，所有改建預算均來自公務預算，並非前瞻計畫，還提供前鎮漁港施工前後的對照圖，強調是整體一次性的全面改造，預計明年底陸續完工。

漁業署副署長王正芳指出，有媒體報導「前鎮漁港爽拿81億前瞻預算」，與事實不符，所有經費都來自公務預算，由行政院109年審查核定「前鎮漁港建設專案中長程計畫」，並自110年開始分4年推動，總經費81.37 億元，分別由漁業署編列中央公務預算76.28億元、營建署編列中央公務預算3.79億元、航港建設基金0.4 億元及高雄區漁會投資0.9 億元。

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▲前鎮漁港改建前照片。（圖／漁業署提供）

王正芳表示，前鎮漁港啟用到現在已經50多年，從來沒有翻新改建過，這次是整體一次性、全面性建設，包括漁港周邊社區環境、交通、下水道系統及旗津漁港等，以整體性思維，結合中央、地方各相關部門與民間團體力量，從去年初開始執行，預計明年底陸續完工。

漁業署說明，前鎮漁港專案計畫是考量整體漁業產業需求及港區周邊產業發展必要，協調整合推動的介面，提升我國漁業現代化及基礎建設升級。除建設前鎮、旗津二港的深水碼頭外，亦興建服務外籍漁民的船員中心，並透過改善既有卸魚場，新建多功能水產品運銷中心，逐步導入食品安全衛生管制系統（HACCP），維護水產品衛生安全，更以漁港與周邊產業聚落整體升級的角度辦理，協助改善前鎮漁港及周邊環境，健全污水處理系統、優化人行交通及市容景觀等。





▲施工中的前鎮漁港照片。（圖／漁業署提供）