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還原「前鎮漁港改建」始末　漁業大佬氣罵：漁民招誰惹誰了？

▲▼高雄前鎮漁港改建案經費引發爭議。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄前鎮漁港改建案經費引發爭議。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄前鎮漁港改建案近日頻上媒體版面，包括高雄區漁會謝龍隱理事長、台灣遠洋鮪延繩釣輸出公會柯景淮理事長、台灣遠洋魷魚暨秋刀魚輸出公會陳皇誠理事長、台灣遠洋鰹鮪圍網輸出公會黃一茂理事長在內的高雄市遠洋漁業界大佬們，見原本政府振興漁業的美意被嚴重扭曲，紛紛出聲捍衛漁民權益，強調漁民辛苦討海，回來還要面對如此惡意的批鬥，招誰惹誰了？

高雄區漁會理事長謝龍隱今（2）日受訪時，秀出了當年公文還原事件始末，對於某些陣營網軍打手鋪天蓋地的追殺，謝龍隱氣憤漁民何辜「漁民對台灣難道沒有貢獻？還是不想要漁民的票？」

▲▼高雄市長陳其邁反擊前瞻經費問題。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲前鎮漁港改建案公文。（圖／記者賴文萱翻攝）

謝龍隱提到在民國108年5月30日，高雄區漁會函送了「多功能漁具倉庫及船員服務中心新建計畫書」與「漁產品多功能物流大樓新建計畫書」共計13億元的計畫案給時任高雄市長韓國瑜所屬的高雄市海洋局，而海洋局也在同年6月5日將該計畫案函轉漁業署，並提到該計畫「對提升前鎮漁港成為國際級漁港助益甚大，建請農委會漁業署補助經費辦理。」

他說，當時的公文副本都還在前鎮漁港辦公室，怎麼韓國瑜卸任、高雄市改朝換代後，藍營對前鎮漁港的支持就有了一百八十度的大轉變？

遠洋魷魚暨秋刀魚輸出公會理事長陳皇誠回憶，計畫在送出後，同年10月29日時任行政院長蘇貞昌親自視察前鎮漁港，認定原有計畫仍不足以讓50年未曾翻修的前鎮漁港解決根本問題，指示農委會協助高雄區漁會提出整體規劃、增加預算，儘速補強計畫內容，訂下全面翻修前鎮漁港的方向，目標是讓前鎮漁港成為世界一流的遠洋漁業基地。

▲▼高雄前鎮漁港改建案經費引發爭議。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄前鎮漁港全面翻修後，目標成為世界一流的遠洋漁業基地。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄前鎮漁港改建案經費引發爭議。（圖／記者賴文萱翻攝）

謝龍隱指出，當109年5月1日農委會檢陳「前鎮漁港建設專案(中長程)計畫(110至113年度)」計劃書至行政院時，「當時的高雄市長還是韓國瑜，那時候經費已經因為整體規劃來到40億了。」

計畫經修正增補後同年12月11日行政院核定60億元。111年9月8日，農委會送了2次修正計畫書，其中載明因受Covid-19、原物料工資上漲等因素影響，修正經費為80億元。

「說出來不怕讓人家笑話，台灣擁有世界一流的遠洋漁船船隊，結果回到前鎮漁港補給修整，漁工連下船洗澡的地方都沒有；東京幾十年前就已經漁獲不落地，我們的魚卸貨只能放在地上。」陳皇誠認為，前鎮漁港作為全台最大、年產值300億的遠洋漁業基地，啟用50年來沒有重大更新，難得有政府願意重視漁民權益，現在卻淪為政治鬥爭的工具。

陳皇誠說，「我就想不通一點，當初提出計畫時，明明藍（地方）綠（中央）都支持，怎麼到今天一切都變調了？有些天龍國議員不瞭解漁業生態，漁民辛苦討海，回來還要面對如此惡意的批鬥，我們是招誰惹誰了？」

高雄區漁會理事長謝龍隱語重心長表示，要選總統的人應該要有帶領台灣所有產業前進的氣度和高度，無論就區域平衡還是產業發展，前鎮漁港的改建都有其必要性。

謝龍隱更直言，「不要因為選舉到了，就叫底下的發言人出來對漁業指手畫腳，或是放手下的網軍出來亂咬，台灣不是只有一個台北，歡迎所有候選人都來前鎮漁港走走看看，親耳聽聽漁民的心聲。」

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