前鎮漁港產值300億漁工竟要岸邊洗澡　官員：5設施改建不值得嗎？

▲前鎮漁港。（圖／記者吳奕靖翻攝）



記者陳家祥／台北報導

前瞻基礎建設補助款再掀起爭議，高雄前鎮漁港改建案申請3000萬，但最後獲81億補助，引發外界討論。對於PTT有網友以西班牙最大的世界漁港維戈港改建案僅花100多億為例，官員表示，該漁港已有一定的基礎建設，前鎮漁港落後程度是有漁工會在岸邊洗澡被開罰，如今要改建碼頭、魚市場、船員設施、污水下水道、觀光設施等，「產值300億、遠東最具規模的遠洋漁業中心，難道不值得嗎？」

有網友指出，位於西班牙西北部的世界最大漁港，腹地14000公頃、約是168個前鎮漁港，但改建經費僅約100億台幣，預算僅比前鎮漁港多23%。對此，官員表示，該西班牙漁港本身就已有建設基礎，前鎮漁港相比落後不少，過去還有漁工在岸邊洗澡遭開罰。

官員也強調，建設費用怎會是用面積來算？台灣地狹人稠，可用地面積小的狀況下，更需要立體建設，都會增加經費；此外，前鎮漁港還規劃深水港和污水下水道的處理，怎會用西班牙漁港總面積來說前鎮漁港太貴？

官員指出，前鎮漁港還包括魚市場改建，等於是一口氣進行漁港碼頭、魚市場、船員設施、污水下水道加觀光設施的規劃與建設。此外，台北市第一市場斥資160億改建，面積比高雄前鎮漁港魚市場更小，為何更貴？因為建設經費的計算從來就不是用總面積來計算。

針對外界質疑前鎮漁港改建費用過高，漁業署強調，前鎮漁港為國內重要遠洋漁港，自57年開港啟用後，期間未曾對漁港設施進行全面整建，設備老舊、碼頭水深無法滿足大型漁船需求，卸魚作業及批發市場重疊，周邊廢污水問題，已無法滿足現代化漁港需求，產業殷切期盼能有整體性改變。

行政院蘇前院長貞昌於108年10月視察該港指示前鎮漁港應有全盤更新計畫，陸續投入81億元經費，全面進行前鎮漁港環境提升，打造國際級遠洋漁港及新型魚市場，改善漁民及外籍船員生活場域及休息空間，為我國海洋產業及城市經濟觀光注入活水。