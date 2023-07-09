弱勢童安心放暑假！花蓮擴大發放「幸福午食券」　4千學子受惠

▲由就讀學校製發「幸福午食券」，學生可持券至鄰近配合的超商或便當店領取餐點。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

照顧弱勢一直是花蓮縣政府重視的政策之一，自2019年起，實施補助各國中小經濟弱勢學生寒、暑假期間的午餐費，為因應物價逐年上漲，縣府調整餐費，從每餐70元調漲至80元，今年更擴大補助對象，納入家庭突發因素及經導師認定學生，免收午餐費，並由就讀學校製發「幸福午食券」，學生可持券至鄰近配合的超商或便當店領取餐點，約近4千位學生受惠。

花蓮縣自民國98年起實施補助各國中小經濟弱勢學生寒、暑假期間的午餐費。同時因應物價逐年上漲，自去(111)年暑假起，縣府已對每餐餐費進行調整，從每餐70元調漲至80元，學校將發放餐券給符合資格的學生，在暑假期間，亦可兌換營養豐富的餐食。

花蓮縣長徐榛蔚表示，家庭經濟有困難的學生，由縣府來照顧溫飽，學期當中學校有免費營養午餐，寒暑假則有「幸福午食券計畫」，讓學生不論上學或寒暑假期間，均提供午餐，讓學生不挨餓，讓愛心不中斷。

暑假期間不論是到校參加課輔或是各式活動，學校都可以向縣府申請午餐補助，除了針對低收入戶及中低收入戶之外，今年擴大納入家庭突發因素及經導師認定學生，免收午餐費，減輕家長負擔；另外，若是暑假未到校期間，只要經濟弱勢學生有需求，也享有午餐補助，由就讀學校製發餐券，學生可持券至鄰近配合的超商或便當店領取餐點，約近4千位學生受惠。