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SLB公司捐贈中央大學探勘軟體　推展淨零碳排教學及研究

▲SLB公司捐贈中大探勘教學軟體

▲SLB公司捐贈中央大學探勘教學軟體，推展淨零碳排教學及研究。（圖／中大提供）

記者楊淑媛／桃園報導

因應全球極端氣候，地質災害頻傳，能源轉型及節能減碳工作刻不容緩。全球知名科技公司SLB日前於中央大學地科學院，捐贈中央大學專業震測解釋（Petrel）及電測解釋軟體（Techlog），期力助地科學院在淨零碳排地質探勘教學及研究，與國際產業界接軌。

中央大學葉一慶副教授2日表示，中大地科系具備海陸域震測探勘研究能力，多年來致力於替代能源地質構造及地質災害成因等研究議題，此次獲得SLB慷慨捐贈專業軟體供研究教學使用，學生在就學期間就可先接觸業界頂尖軟體，除可減少學用落差，增加未來在就業市場上的競爭性，師生的研究也將更定量及精準化。

▲SLB公司捐贈中大探勘教學軟體

SLB是全球性的科技公司，致力於能源創新驅動，構建和諧地球家園。努力實現石油和天然氣的低碳減排，開發可擴展的新能源技術，以加速能源轉型。此次SLB捐贈教學軟體給予中央大學師生使用，不僅展現了SLB高度的企業社會責任，同時也開啟雙方在台灣的進一步深度合作，期許雙方未來能持續攜手為台灣淨零碳排與地質災害等研究議題做出貢獻，共創雙贏。

這項軟體捐贈簽約典禮，由中央大學校長周景揚與SLB北亞區數字與一體化集團總經理朱明進行線上簽約儀式。典禮參與的成員有：地球科學院院長許樹坤、應用地質研究所所長倪春發和地科系葉一慶副教授。SLB公司數字與一體化集團北亞區商務總監何玉慶、技術與服務總監孫茂友、勘探開發業務總監庄湘琦、中石油大客戶經理李寶全和校企關係主任岳靜等六位同仁線上參加，台灣客戶經理謝雅君及地質工程師王銘浩則到場一同與會。

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關鍵字：

SLB公司中央大學探勘教學軟體淨零碳排

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