國家級選手教球！　台電排球FUN電營...桃園220名學童參加　

▲2023台電排球fun電營桃園場於中央大學依仁堂開營。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

2023台電排球fun電營桃園場、1日於中央大學依仁堂開營，吸引桃園地區220名小朋友報名，迄週六(5日)結束。台電公司鳳山區處處長兼台電女子排球隊領隊洪通澤處長表示，台電排球FUN電營今年首度在桃園舉辦，希望將在南部盛行的排球運動，帶到北部地區，善盡推動全民運動的企業責任。

▲桃園區處黃志榮處長說，台電長期致力於國家體育活動發展。（圖／記者楊淑媛攝）

曾任職台電公司屏東區處長的桃園區處黃志榮處長說，台電長期致力於國家體育活動發展，培育無數國手為國爭光，國家男、女排球隊分別由台電屏東區處和高雄鳳山區處培植，他在屏東區處服務時，因此接觸到排球運動，並成為排球迷。

台電男、女排隊不只孕育許多國家隊選手，也積極推動社會公益活動。因此，黃志榮處長告訴參加排球fun電營桃園場的小朋友，這次排球fun電營在桃園舉辦，是很難得的機會，尤其是指導球技的大哥哥和大姐姐，都是國家級的戰將國手，小朋友們要好好認真學習，並且把握和教球的大哥哥和大姐姐合照，將是日後珍貴的回憶。

2023台電排球fun電營桃園場開營典禮，由出席各界人士由台上拋出大球後，台下學員興奮地合力滾動大球，宣示排球FUN電營正式開跑。

▲2023台電排球fun電營桃園場於中央大學依仁堂開營。（圖／記者楊淑媛攝）

包括：台電公司鳳山區處處長兼台電女子排球隊領隊洪通澤處長、桃園市政府公用事業科黃敏慈專員、桃園市排球委員會鄭州邑副總幹事、王建興委員、台電公司鳳山區處鄭進德常務理事、黃秀珠總務經理、台電公司桃園區處黃志榮處長、電力工會洪宗保常務理事、台電公司屏東區處翁太盈副處長及李世家常務理事等人士出席。