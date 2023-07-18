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中央大學電機AI團隊多項自然語言處理　國際競賽大放異彩

▲中央大學電機AI團隊國際競賽大放異彩

▲中央大學電機系團隊在多項國際競賽榮獲佳績，前排依序為中央大學電機系博士生林孜彌（左）和陳昭沂（中）以及指導老師李龍豪副教授(右)。（圖／中央大學提供）

記者楊淑媛／桃園報導

中央大學電機系博士生林孜彌、陳昭沂、碩士生鄭元皓、田高源、楊仁豪、張容瑛、曾郁雯組成的AI研究團隊(NCUEE-NLP)，在李龍豪副教授的指導下，以人工智慧語言模型，在多項競爭激烈的國際競賽中脫穎而出，並於上週在加拿大多倫多舉辦的國際計算語言學年會(ACL 2023)工作坊中發表成果。

指導老師中央大學電機系李龍豪副教授18日表示，該團隊在BioLaySumm-2023 Task 2 生醫論文簡明摘要國際競賽並列第一名； WASSA-2023 Task 1 同理心情感預測國際競賽榮獲第一名；SemEval-2023 Task 8 醫療因果陳述辨識國際競賽榮獲第二名。其中BioLaySumm-2023 Task 2競賽，生醫領域的專門術語艱深難懂，任務目標是針對科學論文自動產生技術摘要以及簡明摘要(lay summary)，中央電機團隊最後在激烈競爭中脫穎而出，整體成績與美國密西根大學及喬治亞理工學院團隊並列第一名。

▲中央大學電機AI團隊國際競賽大放異彩

李龍豪說，先預訓練語言模型然後微調至下游任務，已成為自然語言處理領域的研究趨勢，近期的大型語言模型發展，尤其依賴大數據的蒐集整理分析，以及高速運算資源的輔助，實驗室研究團隊未來將專注於醫療語言理解與應用，朝智慧醫療的方向前進。

「AI深度學習模型逐漸用於輔助臨床診斷診療，智慧醫療跨域創新應用將會是發展趨勢。」中央大學資電學院李柏磊副院長指出，此次得獎團隊成員均為碩博士生，在人工智慧領域表現優異，不但累積研究基礎，也應用在解決實務的問題，很值得讚許。

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