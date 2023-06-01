台南科展頒獎１７件第１名作品進軍全國　黃偉哲：再創佳績獎留台南

▲台南市教育局舉辦第63屆公私立國民中小學科學展覽會頒獎典禮，市長黃偉哲親臨頒獎外，也表揚長期指導學生科展的優良教師，更勉勵全國科展能再創佳績，為市爭光。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市教育局１日在金城國中，舉辦第63屆公私立國民中小學科學展覽會頒獎典禮，在這次市級的科展中，國中、小共有226件參展作品，共97件獲獎，其中17件第1名作品將代表台南市前進7月在基隆市舉辦的全國科展。

市長黃偉哲除親臨現場頒獎外，也表揚長期指導學生科展的優良教師，更勉勵學子們在全國科展能再創佳績，為市爭光。

黃偉哲表示，科學研究需要長期投入，也需要具備明辨是非、求真求是的精神，感謝學校指導老師的帶領，教方法也教正確的態度。科展的主題很多與日常生活息息相關，期勉學子持續保持對科學探索的興趣，未來不僅能運用科學方法解決生活難題、讓生活更好，甚至可以造福鄉里、帶動城市文明的進展。2024年台南市將承辦全國科展，勉勵所有學子繼續努力，明年把大獎留在台南。

教育局長鄭新輝表示，今年市科展恢復以往實體展出的方式，科展作品的作者到現場說明並進行詢答，現場發現學生們表達條理分明，節奏也掌握的很好，用心程度值得大家給予肯定與鼓勵。今年共有226件作品參展，包括國小組125件、國中組101件，共分為數學、物理、化學、生物、地球科學、生活與應用科學（一）、生活與應用科學（二）等科別，各科組共17件第一名，也將代表南市進軍全國科展，期待學生們滿載而歸。

指導學生市科展已累計15屆的東區復興國小李孟娟老師說，在科展的園地經營了快20年，一直鼓勵學生發揮科學精神不斷創新、探究和在挫敗中再站起來。培訓一個小朋友完成一件科展作品需多方面能力的培養，但最有成就感的還是學生擁有一顆喜愛科學的心，看到他們在國、高中繼續投入研究，在科學之旅上持續發光，是她心中最大喜悅。

東區東光國小獲國小組地球科學科第1名，這是一件跨校團隊合作的作品，由東光國小陳品澂與永福國小吳秉祐、蘇辰瀚共同合作，以「挖出學校遺構區底下泥砂的秘密」為題，利用採集坑洞裡的泥砂，與河流出海口地區的泥砂進行比較，發現學校不只有深埋在地底下豐富遺構，其實從探索泥砂、生物遺骸等海相沉積，更見證了台南4百多年來海岸線的演變。

善化區小新國小獲國小組生物科第１名，以「『孑』殺－探討常見水中動物對孑孓的生物防治評估」為題，發現水田常見的水生動物中，共有１４種會取食孑孓，分別是斑節水螳螂、太平洋麗龍蝨、點刻三線大龍蝨等。經過不同水質條件測試，發現可以應用於戶外景觀池、生態池或農業蓄水池，也證實除了食蚊魚，水生昆蟲也是一種防治孑孓的方法。

建興國中獲國中組數學科第１名，以「數字轉轉彎」為題，主要是研究一種將給定數列及角度繪製成圖形的方法。在觀察與推導的過程中，學生驚喜地發現繪製出的圖形非常美麗，它們不僅具有高度對稱性，而且通常都是完整的封閉圖形。也同時觀察到數列改變可以對圖形變化產生各種影響，當學生將首項移動到結尾、甚至是將整行數列顛倒，圖形都會對應地產生不同的位移與旋轉。

復興國中獲國中組生活與應用科學（二）第１名，以「『纖』來變『膜』術」為題，將農業廢棄物－－稻殼纖維浸泡在酸、鹼液中，並加入明膠溶液，就成為用量省、方便用、成本低的可食性防水噴劑塗料，能製成防水紙吸管、防水紙盒，也可延長水果的保鮮期，期待能取代市面上的塑膠淋膜，還給地球乾淨的環境。