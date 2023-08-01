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大陸 大陸焦點 特派現場

洪水圍困公寓淪孤島！300名住戶絕望「已淹到2樓」　驚悚直擊片曝

記者鄭思楠／綜合報導

受颱風杜蘇芮殘餘環流北上影響，大陸京津冀地區近日有強降雨天氣。北京連日暴雨致多人受災，相鄰的河北災情同樣嚴重，涿州有公寓被洪水圍困變成「孤島」，目前已淹到近2樓，下層的住戶都往上走避難，初步統計有300人被困，目前正在等待救援。當地救援部門卻回應，暫時無法救援該小區，現在只能登高避險。

一名網友發布影片求助稱，「涿州水尚仁佳小區地庫塌方，整棟樓存在危險……。」影片顯示，一建築物前方地面塌陷，湍急的水流不停從各個方向流入塌陷區域。畫外音說，「雨越來越大，地庫塌陷……」。

該社區趙姓女屋主接受媒體採訪時稱，自己住在3棟，樓棟不遠處出現塌方形成大坑，「昨天一直往裡灌水，現在已經灌滿了，洪水還一直沖刷這棟樓。已經斷水斷電斷氣了。」她還透露，自己與家人已被困20幾個小時。

據《中國青年報》報導，趙女士哭著說，「現在我們小區積水已經過了1層樓頂，到達2層了，最深有5公尺左右。沒水、沒電、沒氣，急需救援。」她說，所在社區從昨天晚上開始漲水，目前小區內已經一片汪洋，汽車都被淹沒了。居民提供的影片顯示，社區3號樓前的地庫已經塌陷，雨水源源不斷地向裡面灌。

水尚仁佳由石家莊金點房地產開發有限公司於2012年建成建成，有3棟樓，計有480住戶，小區物業公司為涿州市精誠物業服務有限公司。趙女說，目前家裡的飲用水和食物已經告急，希望有關部門盡快趕來救援。

對此，涿州市應急管理局工作人員則稱，暫時無法救援，現在只能登高避險，救援隊都集中在碼頭救援。

▲▼涿州一小区被洪水围困成孤岛 。（圖／翻攝自九派新聞）

▲涿州水尚仁佳小區被洪水圍困成孤島（左），雙馨家園被洪水漫過1樓（右）。（組合圖／翻攝自九派新聞）

另外，據《上游新聞》報導，8月1日上午，河北涿州市雙馨家園小區居民求助稱，社區已被淹1層，自己被困了1天半，現在斷水斷電，手機信號時有時無。

該居民發布的影片顯示，社區內水沒過了車頂，樓下樹幹已全部淹沒。雙馨家園社區對面的汽車修理廠的工作人員透露，「社區有兩百多戶吧，估計沒跑出來。」

該工作人員回憶，7月31日下午兩點，路面開始積水，雙馨家園的居民開始往社區門口放沙袋，「他們在自救，可是水漲得很快，從腳面到齊腰深，十幾分鐘就上來了。」

他表示，下午6點多，他和修理廠內的工作人員全部撤離，「沙袋擋不住，我看社區裡的人都上樓去了。」8月1日上午，水已經沒過了修理廠4公尺高的廠房，「所有的車一夜之間都看不見了，沒了頂了。」

8月1日中午，雙馨家園所屬的雙塔街道辦事處的電話均無人接聽。雙塔區供電所的工作人員表示，雙馨家園社區變壓器被淹，目前無法供電，暫不清楚社區被困人員情況。

隨後，涿州市消防有工作人員稱，已註意到該情況，多部門已經採取相應措施，昨天起就已經有序開展救援，具體救援信息，暫不方便透露。

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關鍵字：

涿州河北保定洪水

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