監視器畫面曝！南韓暴雨「6萬噸洪水」瞬間灌入　地下道至少11死

記者張靖榕／綜合外電報導

南韓連續3日暴雨肆虐，15日雨量大到中部忠清北道清州市五松地區一條河川暴漲潰堤，瞬間將近6萬噸的河水挾帶泥沙傾灌而下，造成地下道內包括一輛公車在內共10輛車慘遭滅頂。目前已知至少11人罹難，如今各種事發前與發生過程的影片流出，可見到洪水流速之快，但當時仍有車輛開進水位已經迅速升高的地下道。

▼搜救作業持續進行。（圖／路透）



綜合韓媒報導，其中一段經過剪輯的地下道監視器畫面，可見挾帶泥沙與大量雜物的洪水迅速灌入地下道，在出入口附近一側大量傾洩而下，該條全長685公尺的地下道在段時間內湧入6萬噸泥流，超過10輛車遭到滅頂，其中一輛更是載有至少9人的公車。

行車紀錄器影片顯示，部分自小客車在即將駛出地下道時，大量的洪水已開始流入，但對向車道仍有整排汽車等著進入地下道。地下道內監視器畫面中，一輛紅色公車行駛在地下道內，後頭跟著一輛大貨車，當時水位已經到達車輪頂端的高度。

▼6萬噸洪水灌入地下道，造成多人罹難。（圖／路透）

南韓當局出動警消進行救援，並拉通抽水設備進行抽水。目前已知至少11人罹難，由於公車內漂浮許多雜物，地下道有翻覆的車輛內卻沒有人，預估罹難者人數實際上更多。

事實上，當天交通當局其實有時間阻止這場憾事發生，錦江防洪中心通報指出，15日上午6時30分，距離發生事故的地下道約600公尺處的美湖天橋，水位已經超過洪水警戒水位，地方辦公室已示警需要控制附近道路交通；然而行政部門卻沒有任何交通管制的動作，直到河川潰堤。

事故發生後幸運在地下道欄杆邊上被勉強救出的一名男性倖存者表示，地下道內有公車和很多自小客車，但洪水從前後灌入，水位迅速升高，難以逃生，「若有（控制交通）的話，就不會發生這樣的事情，但我不明白為什麼沒有管制。」

政府慢半拍的反應速度導致人民失蹤、罹難，已在南韓網路社群上掀起批評聲浪。當局表示，在分析與追究事故原因之前，會持續將重點放在救援行動與罹難者身分識別上。