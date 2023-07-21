陸00後新兵稱「想自殺」拒服兵役　遭除名、受5項處罰

▲大陸00後新兵拒服兵役遭除名。（示意圖／CFP，與本文當事人無關）

記者林郁婷／綜合報導

河北廊坊市文安縣政府徵兵辦公室近日發布情況通報，內容提到一名新兵以有憂鬱症為由，拒絕服兵役，經過多次勸導都沒用，最後遭到部隊除名並受5項處罰，包括被罰款62550元（人民幣，約新台幣27萬元）、取消優待、限制就業、教育及出國等。

《澎湃新聞》報導，這名新兵名叫劉偉業，出生於文安縣大留鎮，是一名00後年輕人，今年3月進入武警的某個部隊服役，卻多次以胸痛為由逃避訓練，但經過部隊體系醫院檢查，各項指標均顯示正常，後來他又稱自己患有憂鬱症，出現想自殺的念頭，向部隊長官反映無法適應軍中生活與訓練，要求退兵。

部隊、縣徵兵辦、鄉鎮幹部和家長都曾多次開導，但劉偉業想退兵的想法仍然沒有改變，最後部隊決定將他除名，並根據《中華人民共和國兵役法》規定，給予5項處罰。

▲文安縣政府徵兵辦公室發布情況通報。（圖／翻攝自京文社）

首先是取消個人及家庭的優待，另外，需按照當年大學生義務兵優待金2倍標準，處以經濟處罰；二是不得錄用為國家公職人員；三為不得錄用為轄區內政府機關、社會團體和企業約聘人員；2年內不得入學和參加教育考試；戶籍系統將被永久標註為「拒服兵役」，納入嚴重失信名單，2年內不得出國。

據了解，在中國當兵並非強制，報名前可依個人心理健康狀況決定是否要從軍。