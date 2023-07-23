杭州暴雨致5死2失蹤　河水淹進村莊「房屋車子全被沖走」

記者林郁婷／綜合報導

浙江杭州富陽區部分地區昨日降下暴雨，導致其中一個村子溪水暴漲、發生洪水，大量泥水沖進村莊，不只帶走房子和車子，人也無法倖免，目前已造成5人死亡和2人失蹤，相關部門正在疏散居民及搜救失聯人員。

《澎湃新聞》報導，大源鎮駱村昨日傍晚開始下大暴雨，約一個小時後，附近溪水的水位暴漲，水就淹沒河岸沖進村莊，多輛車子被沖到別處，房屋泡水或被沖垮，甚至村民也被沖走。

▲洪水沖進村莊。（圖／翻攝自微博／北京頭條）



從影片中可以看到，湍急的泥石流淹過房屋一樓，好幾輛車子被撞爛疊在一起，夾雜著樹枝，地上還能看到泥水，場面相當混亂，而有人正在操作挖土機，清理路面。

駱村李姓村民表示，下暴雨時房子進水，但家人都沒事，「發生泥石流的河道叫駱村溪，最近一次發洪水大約在5年前，而且以前發洪水沒有今年這麼嚴重」。

▲多輛車子被沖走。（圖／翻攝自微博／百姓關注）



另一名駱姓村民也指出，目前他和家人已到大源鎮避難，「河道的水幾分鐘之內就漲起來了，看到發洪水，我衝出門把車子轉移到高的地點，回家後家里地下室已進水了」，導致數萬元財物損失，失聯的村民有些是開店的，洪水來的時候想搶救一點東西，結果被沖走，找到時已經身亡，目前還有2人沒找到。

▲消防員正在疏散村民。（圖／翻攝自微博／百姓關注）



一名女子受訪時也透露，她的舅公和舅婆也被大水沖走，如今只有舅公被找到，舅婆仍下落不明。

駱村村委會工作人員證實，共有7位村民被沖走，目前有5人被找到，但其中4人找到時就已死亡，一人送醫後搶救無效，其餘2人仍失蹤；杭州市大源派出所工作人員則表示，現在公安、消防、鎮政府幹部和村幹部都在全力進行搜救。