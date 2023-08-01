回家見陌生男子「躺床睡覺」　妙齡女傻眼：還在我家洗澡

記者林郁婷／綜合報導

河北廊坊一名女子日前因擔心雨水淹進房子，決定回家看看，不料開門後竟看見一名陌生男子，在家中洗澡睡覺，猜測可能已經住了好幾天，她不敢正面衝突，只能聯繫社區管理人員，並請對方幫忙報警，但最後還是讓男子成功逃脫。

據《星視頻》報導，這名女子平時沒有住在家裡，她擔心暴雨來襲，房子會淹水，想說回家檢查一下，沒想到一打開門就看見一名陌生男子，疑似在自己家住了好幾天，不只躺在床上呼呼大睡，甚至還洗澡，因為擔心男子會趁機逃跑，只能先想辦法穩住，再發簡訊給務業經理請求報警。

▲女子回家發現陌生男子躺床睡覺。（圖／翻攝自微博／星視頻）



從影片中可以看到，房子的窗戶被砸破一個大洞，因此才讓男子有機可趁，而他身穿黑色衣服和短褲躺在床上，看到屋主進來才起床，之後繼續坐在床上揉眼睛，完全沒有被抓包的窘迫，就像把這裡當成自己家，之後也是一隻手插口袋，站在角落發呆，不以為意的態度讓人傻眼。

女子透露，當時男子看見自己進門後，立馬從床上起來，「我問他什麼都是一副無所謂的表現」，最後又偷偷溜走。

網友紛紛表示，「不認識還住了好幾天，真是天下之大無奇不有」、「真恐怖，這個家還能住嗎」、「外出一定檢查門窗有沒有關好」、「被抓到了還這麼淡定？」、「好像電影情節」。