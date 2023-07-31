東京地鐵「小丑男」隨機砍人判決結果出爐！　長刀插老翁胸口

▲嫌犯犯案後還在車廂內悠閒抽菸。（圖／推特）



記者王佩翊／編譯

日本東京2021年萬聖節當晚，一名打扮成小丑男的無業男子持刀在地鐵京王線車廂內隨機砍人，並潑灑打火機油、殺蟲劑縱火，導致十多名乘客輕重傷，因此被依殺人未遂等罪名起訴。東京地方法院立川分部31日宣判，判處他有期徒刑23年。

根據《日本放送協會》報導，26歲的服部恭太2021年10月31日聖誕節當晚，在行駛中的京王線電車上，持30公分長刀插進3號車廂的一名高齡男性乘客的右胸口，導致他重傷，隨後往5號車廂移動，並沿途潑灑打火機油，同時縱火，因此被依殺人未遂與縱火等多項罪名起訴。

因為當時正值萬聖節，他打扮成電影蝙蝠俠惡角「小丑」，行兇後更若無其事地坐在車廂內抽菸，與倉皇逃生的乘客形成強烈對比，因此也被稱為「東京地鐵小丑男事件」。

▲電車急停後離正確停車位置差了2公尺之遠，車廂門又保持緊閉，乘客只能爬窗逃生，費時約10分鐘才全員逃出車廂。（圖／翻攝自推特／@siz33）



服部恭太曾在法庭上聲稱，前女友和自己分手半年後就結婚，得知這個消息太過震驚，有了想死的心，但又不敢自殺，心想只能被判死刑，於是才會選擇犯案。

此案一度陷入爭議，檢方主張，被告在車廂縱火的行為已構成「燒死其他12名乘客」的意圖，且特意選擇停靠間隔時間較長、難以逃亡的特快列車，有此可見是計畫性犯行，因此向法官求處25年徒刑。

然而被告的辯護律師卻主張，被告投擲打火機的時間點，乘客是可以從危險的地方逃離，即使來不及逃生也不會造成死亡的危險性，因此不認同縱火行為有殺人未遂嫌疑，向法官求處12年徒刑。

東京地方法院立川分部竹下雄法官23日宣判，判處服部恭太23年徒刑。

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